У Державному департаменті Сполучених Штатів прокоментували надання Україні дозволу на використання американської зброї для ударів по території Росії.

Речник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу 5 червня заявив, що такий дозвіл є "адекватною" відповіддю на ескалацію з боку РФ.

"Я б сказав, що саме Володимир Путін постійно ескалує цей конфлікт знову і знову, в тому числі і цими останніми діями, і ми вважаємо, що це адекватна відповідь", — сказав він.

Міллер не розкрив деталей щодо того, наскільки далеко можуть Сили оборони завдавати ударів вглиб Росії. За словами речника Держдепу, США передали деталі безпосередньо українському уряду.

"Ми це зробили для того, щоб дозволити українцям захистити себе на полі бою. Адже Росія перекинула військову техніку аж до кордону і використовувала її для обстрілу цивільного населення в Харкові. І українцям, за нашою оцінкою, потрібна була здатність відповісти на це", — додав він.

Раніше четверо офіційних осіб США, які побажали залишитися анонімними, заявили, що президент Джо Байден дав Україні добро на використання американської зброї для удару всередині Росії з обмеженою метою захисту Харкова.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена дала Україні дозвіл бити по військових цілях в Росії з американської зброї.

Водночас Кірбі пояснив, що дозвіл обмежується Харківською областю, а також типами цілей, які Україна може вражати.

Пізніше Кірбі уточнив, що США можуть розширити дозвіл на використання Україною американської зброї для ударів по території Росії. Рішення залежатиме від ситуації на полі бою.