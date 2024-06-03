4 червня — 832 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Уночі 4 червня 2024 року Росія завдала удару двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та чотирма дронами. Сили ППО знищили обидві ракети і два дрони.
- Вранці 4 червня в Дніпрі пролунала серія вибухів. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що сили ППО збили дві ракети. Внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці, серед яких є діти.
- Найгарячіші бої на фронті тривають на Харківському, Куп’янському, Сіверському та Покровському напрямках.
- США на Саміті миру представлятиме віцепрезидентка Камала Гарріс та радник з питань національної безпеки Джейк Салліван.
- Президент Зеленський візьме участь у саміті G7, який відбудеться в Італії.
Уряд продовжив дію відстрочок від мобілізації, наданих рішеннями Мінекономіки
Кабінет міністрів автоматично продовжив на три місяці замість одного строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.
Йдеться про відстрочки, які не закінчилися на день прийняття постанови Кабміну від 7 травня 2024 року, уточнив Мельничук.
Тоді уряд своєю постановою продовжив строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобовʼязаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 N 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації на воєнний час".
За словами Мельничука, у постанову КМУ від 7 травня 2024 року N 516 "Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації" внесено зміну.
Так, передбачено продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобовʼязаним відповідними рішеннями Міністерства економіки автоматично на три місяці — замість одного місяця, як було передбачено раніше.
На Заході думають, як відповісти на диверсії РФ в Європі — FT
Західні уряди намагаються відреагувати на "гібридну війну" Росії, яка за допомогою диверсантів і завербованих влаштовує диверсії на військових і цивільних об'єктах по всій Європі.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на представників європейських силових структур.
За словами силовиків, метою цих атак, якими часто керує російська військова розвідка ГРУ, є намагання роз'єднати союзників України, порушити військові постачання для ЗСУ і випробування рішучість Заходу.
"Росія намагається показати, що вона всемогутня і може бентежити наші суспільства, сіяти страх і знайти способи зробити наше життя більш нещасним. Це також перевірка нашої реакції, тому що якщо ми не відреагуємо, кількість нападів збільшуватиметься", ‒ сказав виданню президент Латвії Едгарс Рінкевичс.
Він наголосив, що союзники по НАТО "намагаються з'ясувати", як реагувати, не застосовуючи положення військового альянсу про колективну оборону.
"Ми не збираємося стріляти ракетами по Росії через досить незначний інцидент", ‒ додав Рінкевичс.
93 дитини загинули у Харківській області від початку вторгнення РФ в Україну: серед них — четверо немовлят до року
У Харківській області внаслідок збройної агресії РФ загинули 93 дитини. Четверо з них — це хлопчики, віком до року. Про це Українському Радіо Харкова 4 червня розказав речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
За даними прокуратури, від 24 лютого 2022 року у Харківській області загинули 53 хлопчики та 40 дівчат.
Швейцарія залучила 4 тисячі військових для охорони Саміту миру
Збройні сили Швейцарії офіційно розпочали несення служби із забезпечення безпеки мирної конференції щодо України, яка відбудеться 15-16 червня на гірському курорті Бюргеншток у центральному регіоні Швейцарії поряд із містом Люцерн. Для цього швейцарська армія мобілізувала близько чотирьох тисяч військових.
Про це повідомляє Swissinfo.
Усього на "посилення" системи безпеки конференції буде в період з 5 по 19 червня 2024 року залучено до 4 тисяч військовослужбовців. Вони допомагатимуть охороняти "периметр" саміту, здійснюватимуть моніторинг загальної ситуації в галузі безпеки, вирішуватимуть завдання у сфері логістики. Особлива увага буде приділена прикриттю повітряного простору.
На прохання кантону Нідвальден уряд Швейцарії запровадив обмеження на використання повітряного простору в регіоні Бюргенштока на весь період підготовки та проведення Саміту миру. Армія залучена на підставі указу уряду, в якому прописані також функції у сфері підтримки цивільної влади кантона Нідвальден.
Російські війська вдарили по Білозерці та Велетенському на Херсонщині: загинула людина, двоє поранених
Військові РФ зранку 4 червня обстріляли центральну частину Білозерки Херсонської області. Також вдарили по Велетенському Білозерської громади. Про це в Telegram повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Покудін.
У Білозерці пошкоджені три крамниці, кавʼярня та приватна автівка. Поранені двоє людей, йдеться в повідомлені.
Одна з травмованих 55-річна жінка на момент обстрілу перебувала у приміщенні. Вона отримала вибухову травму та уламкове поранення черева. Її шпиталізували до лікарні у середньому стані тяжкості, повідомили в ОВА.
Також під обстріл на вулиці потрапили 81-річна У неї діагностували контузію, поранення скроні, вибухову та черепно-мозкову травми. Пораненій надали меддопомогу на місці, йдеться в дописі
Польські протестувальники блокують рух вантажівок у ПП "Рава-Руська – Гребенне"
У вівторок, 4 червня, польські протестувальники відновили блокування руху вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська — Гребенне". Про це повідомили у Держприкордонслужбі України (ДПСУ).
Протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. На вʼїзд в Україну — пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину.
Пропуск інших категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичному режимі.
Чому РФ б'є по базах відпочинку Харківщини: коментар керівника поліції регіону Тимошка
У Харківській області фіксують збільшення кількості ударів РФ по базах та місцях відпочинку.
На думку керівника поліції Харківщини Володимира Тимошка, росіяни б'ють по цих об'єктах, щоб змусити людей виїжджати та зробити з регіону пустинну зону. Про це він сказав 4 червня в етері Суспільного.
"Намагання примусити виїхати населення, бо для РФ також не є таємницею, розвідка працює у них досить добре, що на вказаних об’єктах мешкають вимушено переміщені особи, зокрема в Балаклії мешкала сім’я вимушено переміщених осіб, там було вісім дітей та четверо дорослих", — говорить Тимошко.
Керівник поліції Харківщини нагадав, що у Слобожанській громаді 3 червня загинув чоловік, двоє людей були поранені: "Теж були вимушено переміщені особи, які там мешкали. Крім того, були удари по базах відпочинку у колишньому Вовчанському районі".
До повномасштабного вторгнення колишній Вовчанський район (нині Вовчанська та Старосалтівська громади — ред.) був як маленька Швейцарія у Харківській області — ліси та піщаний берег Сіверського Дінця. Там було досить багато баз відпочинку всі вони майже знищенні.
"Це виключно терор змусити якомога далі відселити людей з Харківської області, щоб Харківщина стала пустинною територією, щоб з Харкова виїжджали люди й щоб ми розміщували вимушено переміщених осіб не в Харкова, а далі", — говорить Володимир Тимошко.
Кримські партизани зафіксували збільшення активності російських військових на аеропорту Заводське
Військово-партизанський рух "Атеш" зафіксував функціонування раніше покинутого аеропорту Заводське у лише військових цілях. Це літовище місцевих повітряних авіаліній розташовано за 5 кілометрів на південний захід від Сімферополя окупованого Криму. Про це повідомляє "Атеш" на своєму каналі у Telegram.
"На тлі страху можливих атак дронів, окупанти впродовж усього дня підіймають бойову авіацію в повітря. Також збільшилася кількість техніки та особового складу російських окупаційних військ на території аеропорту", — зазначили партизани.
Після окупації Криму аеропорт Заводське став обслуговувати лише рейси з Росії та у зворотному напрямку. Поруч з ним також знаходиться аеропорт Сімферополь.
Військові РФ обстріляли Донеччину авіабомбами, артилерією, "Смерчами"
Російські окупаційні війська 3 червня обстріляли десять населених пунктів Донецької області. Через обстріли руйнувань зазнали 13 цивільних об’єктів, з них — 11 житлові будинки. Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини на сайті.
"Поліцейські задокументували 1858 обстрілів за добу. Армія РФ била по житлових кварталах авіабомбами, реактивними системами залпового вогню та артилерією.", — йдеться у повідомленні.
США можуть розширити дозвіл на використання Україною зброї для ударів по РФ — Кірбі
Сполучені Штати можуть розширити дозвіл на використання Україною американської зброї для ударів по території Росії. Рішення залежатиме від ситуації на полі бою. Про це на брифінгу заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.
Він зауважив, що на кожному кроці війни в умовах зміни ситуації на полі бою США змінювали свою підтримку України.
"Я не буду випереджати рішення, які ще не були прийняті. Як ви добре знаєте, кожен крок цієї війни — у міру того, як розвивалася війна, змінювалися умови бою, ми розвивали та змінювали підтримку України. І я б не очікував, що нинішній загальний підхід зміниться в найближчі тижні чи місяці. Подивимося, як розвиватиметься ситуація, і що буде потрібно українцям", — сказав Кірбі.
Радник Білого дому зазначив, що адміністрація США вестиме переговори з Києвом щодо ситуації на полі бою.
"Чи призведе це до додаткових змін у політиці, я не можу сказати наразі, але ми не збираємося відмовлятися від того, що потрібно Україні. І ми збираємося продовжувати розвивати нашу підтримку їм у міру розвитку поля бою", — сказав він.
Кірбі назвав виявом "здорового глузду" дозвіл США на використання американської зброї для ударів по цілях усередині Росії, які РФ використовує проти України.
"Але наша політика щодо заборони використання, наприклад, ATACMS або дальніх ударів всередині Росії не змінилася", — сказав радник з нацбезпеки.
Російські військові уночі обстріляли Дружківку
Про це Суспільне Донбас телефоном повідомив начальник Дружківської міської військової адміністрації Сергій Боєвський.
"Прилетіло в "зелену зону". Поранених та загиблих немає", — розказав він.
За словами начальника МВА, руйнувань також немає, горіла трава, але її одразу загасили.
Як уточнив у Telegram начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, російські військові зі "Смерчів" обстріляли Дружківку.
Армія РФ обстріляла три прикордонні громади Чернігівщини
Війська РФ за добу 3 червня обстріляла зі ствольної артилерії та мінометів три прикордонні громади Чернігівщини.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Семенівська громада:
- 10 вибухів (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Блешня;
- вісім вибухів (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Карповичі.
Сновська громада:
два вибухи (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії) в напрямку села Хрінівка.
Городнянська громада:
один вибух (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії) в напрямку села Гасичівка.
Чотири громади Сумщини були під російським вогнем
Вночі та зранку 4 червня російська армія здійснила 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Обстрілів зазнали Шалигинська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.
По Шалигинській та Краснопільській громадах здійснено обстріл FPV дронами, нараховано 4 вибухи. Великописарівську громаду обстріляли з артилерії нараховано 11 вибухів.
11 мін скинула армія РФ на Середино-Будську громаду на Сумщині. Через обстріл РФ місті пошкоджено приватний будинок, повідомили в ОК "Північ".
Пошкоджені школа, дитсадок та 15 будинків. Як минула доба на Херсонщині
Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області. Били по житлових кварталах.
Про це в Telegram вранці 4 червня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Пошкоджені школа, дитсадок, аптека, офісна будівля, 15 приватних будинків, газопроводи, складське приміщення та автомобілі. Також зафіксували влучання в територію агропідприємства. Поранені четверо людей, йдеться в повідомленні.
Військові РФ минулої доби обстрілювали Антонівку, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Велетенське, Станіслав, Томину Балку, Софіївку, Білозерку, Молодіжне, Берислав, Михайлівку, Золоту Балку, Нововоронцовку, Милове та Херсон, повідомив Прокудін.
Французькі військові перебувають в Україні ще з початку вторгнення РФ
Французькі військові перебувають в Україні ще з початку повномасштабного вторгнення РФ. А офіційне оголошення вплине лише збільшення кількості інструкторів.
Про це в інтерв'ю виданню Valeurs Acteurs заявив колишній командувач полку морської піхоти Франції Пер де Йонг.
Він зазначив, що французькі інструктори супроводжували гаубиці Caesar на кожному етапі до прибуття на фронт в Україну.
На думку Йонга, офіційне оголошення щодо відправлення французьких інструкторів вплине лише на зростання їхньої кількості. Він припускає, що Еммануель Макрон 6 червня під час урочистих заходів з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії офіційно оголосить, що Франція відправляє військових інструкторів в Україну.
Екскомандувач морпіхів розповів, що після перетину українського кордону військова техніка майже не зупиняється перед прибуттям на фронт, оскільки стає дуже вразливою для російських атак. Французькі інструктори, які супроводжують зброю, тренують українських артилеристів під час їхнього руху, "іноді на узбіччі дороги".
Крім того, військові Франції супроводжують тих воїнів ЗСУ, які пройшли навчання у країні для того, аби упевнитися у правильному засвоєнні матеріалу.
Сили ППО знищили дві ракети "Іскандер-К" і два безпілотники
Уночі 4 червня 2024 року Росія завдала удару двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та чотирма дронами. Сили ППО знищили обидві ракети і два дрони.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ
Дніпропетровщину атакували ракетами, випущеними з території тимчасово окупованого Криму. Обидві ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.
"Крім того, близько опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два – знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два – припинили своє існування самостійно", — йдеться у повідомленні.
На Донеччині від обстрілів за добу двоє людей загинули, ще двоє жителів дістали поранення
Протягом 3 червня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині двоє людей загинули та одна людина дістала поранення у Михайлівці. Ще у Торецьку поранена одна людина.
Про це у Telegram повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1987 загинули,
- 4976 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
У Чорному морі 4 червня залишається один носій "Калібрів" — ВМС ЗСУ
Станом на ранок 4 червня, Росія зберігає у Чорному морі на бойовому чергуванні два кораблі, один з яких — носій крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗС України у Telegram.
Водночас в Азовському морі російські військові кораблі відсутні. У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває один корабель ВМС РФ — носій "Калібрів" загальним залпом до восьми ракет.
Також минулої доби, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря п'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор. До Чорного моря пройшли Керченською протокою ще п'ять суден, з яких два — продовжили рух у напрямку Босфору.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — зазначили у ВМС ЗСУ.
Минулої доби армія РФ завдала 446 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області
Минулої доби, 3 червня, російські військовослужбовці завдали 446 ударів по території восьми населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів армією РФ загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 4 червня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Армія РФ завдала 446 ударів по території восьми міст та сіл Запорізької області:
- авіаційні удари завдала по території Новоандріївки та Левадного;
- 26 разів з реактивних систем залпового вогню обстріляла Малинівку, Малу Токмачку та Роботине;
- 177 БпЛА атак здійснила по території Червонодніпровки, Гуляйполя, Левадного, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Новоандріївки;
- 241 раз з артилерії обстріляла територію Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки.
"Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла", — йдеться у повідомленні.
На війні в Україні РФ за добу втратила 1290 військових — Генштаб
Станом на ранок 4 червня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 512 420 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1290 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 7794 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15020 (+18) од,
- артилерійських систем – 13345 (+65) од,
- РСЗВ – 1092 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 827 (+3) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10766 (+27),
- крилаті ракети ‒ 2268 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18228 (+69) од,
- спеціальна техніка ‒ 2211 (+12).
Дані уточнюються.
Над Дніпропетровщиною сили ППО збили дві ракети, але через падіння уламків є поранені і руйнування
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Сили ППО збили 2 ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці", — написав він у Телеграм.
Серед постраждалих є діти.
"Хлопчик, якому один місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості. Постраждали й 68-річний чоловік і три жінки — 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості". — повідомив Лисак.
Пошкоджено півтора десятка авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні
У Дніпрі чути звуки вибухів
У Дніпрі чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
США оголосили санкції проти іранських компаній через розробку БПЛА та передачу їх Росії
Сполучені Штати запроваджують санкції проти чотирьох іранських юридичних осіб і однієї іранської фізичної особи, пов’язаних із розробкою, виробництвом і розповсюдженням безпілотних літальних апаратів, які іранський режим надає Росії для війни проти України.
Про це повідомив Державний департамент США 3 червня.
Зазначається, що нові обмеження були запроваджені одночасно із введенням санкцій Європейським Союзом проти фізичних та юридичних осіб, залучених до індустрії БПЛА Ірану.
"Ми аплодуємо першому використанню нових повноважень ЄС щодо санкцій, націлених на дестабілізаційну поведінку Ірану та підтримку тероризму на Близькому Сході", — йдеться у повідомленні.
У Білому домі уточнили цілі, по яких Україна може бити американською зброєю по території РФ
Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі підтвердив, що президент США Джо Байден погодився дозволити Україні використовувати деяку надану США зброю для ударів усередині Росії, щоб послабити неймовірний тиск, який Росія чинить на Харків.
Про це він заявив в ефірі ABC This News.
Кірбі заявив, що Україна попросила дозволу на використання наданої США зброї для завдання ударів по "безпосередній загрозі через кордон".
"Ми говоримо про військові точки, стрілецькі позиції тощо. Логістичні опорні бази, які росіяни використовували, щоб створити якусь буферну зону, щоб вони могли продовжувати бити по Харкову", — підкреслив Кірбі.
Журналіст із Литви йде на фронт після загибелі парамедикині Ірини Цибух
Литовський журналіст і волонтер Міндаугас Йонушас заявив про рішення вирушити на фронт в Україну як медик-доброволець.
Про це він повідомив у Facebook.
У коментарі УП.Життя він розповів, що до такого рішення його спонукала загибель доброволиці медичної служби "Госпітальєри" Ірини "Чеки" Цибух.
"Я вирішив стати медиком-добровольцем. Нема "Чеки" — тепер буду я. Смерть цієї Героїні спонукала мене до мобілізації. Я не романтизую фронт, а лише хочу спробувати зробити все, що мені під силу, щоб Україна жила", — зазначив волонтер.
Сили оборони вразили чотири засоби ППО та артсистему армії РФ — Генштаб
На фронті станом на 23.00 годину відбулося 124 бойові зіткнення. Українські оборонці протидіють спробам російських загарбників атакувати та виснажують по всій лінії бойового зіткнення.
Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні.
Зазначається, що ракетні війська та артилерія Сил оборони України протягом доби уразили п’ять районів зосередження особового складу російської армії, чотири засоби ППО та одну артилерійську систему.
Упродовж доби російські окупанти завдали по території України два ракетні удари із застосуванням шести ракет та 37 авіаційних ударів із застосуванням 51 КАБу, залучили 359 дронів-камікадзе. Крім того, армія РФ здійснила понад 2100 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів із застосуванням різних типів зброї.