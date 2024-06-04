Президент США Джо Байден заявив, що мир в Україні означає забезпечення того, щоб Росія ніколи не окупувала Україну. При цьому, за словами Байдена, членство в НАТО для цього не є необхідним.

Про це Байден сказав в інтерв’ю виданню TIME у Білому домі 28 травня.

Журналіст запитав Байдена, чи пропозиція від Росії щодо припинення війни в Україні може бути найкращим, на що Україна може сподіватися на даний момент. Байден відповів, що це не так.

“Мир виглядає як забезпечення того, щоб Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупувала Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО, (що — ред.) вони є частиною НАТО. Це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому”, — сказав Байден у відповідь на запитання “який же фінал в Україні і як там виглядає мир”.

Він нагадав, що був тим, хто говорив, що не готовий підтримати вступ в НАТО України.

“Я провів місяць в Україні, коли я був сенатором і віце-президентом. Там була значна корупція. Існувала обставина, яка була дійсно складною”, — сказав Байден.

При цьому він додав, що якщо коли-небудь союзники дозволять Україні “піти на дно”, проблеми матимуть Польща та країни вздовж фактичного кордону з Росією, від Балкан до Білорусі.

Водночас Байден заявив, що зараз НАТО значно сильніше, ніж було, коли він прийшов на посаду.

На інтерв’ю Байден приніс копію промови, яку Путін виголосив 21 лютого 2022 року — перед повномасштабним вторгненням в Україну.

“Ви, мабуть, не читали. Більшість людей не читали його. Він каже, що це частина відновлення Радянського Союзу. Ось у чому справа. Йшлося не лише про те, щоб взяти участь... Він хотів повернутися до тих днів, коли було НАТО і було те інше угруповання, до якого всі належали в Польщі. Так ось про що йшлося. А тим часом сталося те, що ми змогли — і, до речі, ми витратили багато грошей в Україні, але Європа витратила більше грошей, ніж Сполучені Штати, разом Європа витратила більше грошей на боротьбу з Росією”, — сказав президент США.

Він також заперечив, що існує небезпека того, що, підтримуючи Україну, НАТО стоїть "на слизькій дорозі до війни з Росією".

“Ні, ми на слизькій дорозі війни, якщо ми нічого не зробимо щодо України”, — відповів Байден.

Саміт НАТО 2024 року відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".

Рада Україна-НАТО

Створення Ради Україна-НАТО є одним з трьох елементів пакета, щоб Україна ще більше наблизилася до НАТО і до членства в Альянсі.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг під час саміту у Вільнюсі пояснив, чим робота Ради Україна-НАТО буде відрізнятися від попередньої комісії. За його словами, члени Ради зможуть ухвалювати рішення на рівні союзників по Альянсу.

За словами генсека, такі зустрічі можуть відбуватися на різних рівнях.

Перше засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн Альянсу відбулося у Брюсселі 29 листопада 2023 року. На засіданні затвердили "амбітну" програму роботи на 2024 рік, яка включає енергетичну безпеку, інновації та взаємодію. Крім того, НАТО надало рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні.