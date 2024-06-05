Зеленський прибув з візитом до Катару

Президент України Володимир Зеленський, сьогодні, 5 червня, прибув з офіційним візитом до Катару. Він має зустрітися з еміром країни Тамімом бін Хамадом Аль Тані й обговорити низку питань.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного", — поінформував Зеленський.

Крім цього, за словами президента, Катар брав активну участь у підготовці Глобального саміту миру та має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку.

"Також обговоримо з Його Високістю Еміром Катару низку двосторонніх економічних і безпекових питань", — додав Зеленський.

Наприкінці квітня Україна передала Катару список з іменами 561 української дитини, яких незаконно вивезли окупанти РФ.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.