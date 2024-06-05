У Росії стався масштабний збій в роботі електронних сервісів. Йдеться про масштабну DDoS-атаку, яку зараз проводять кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це Суспільному повідомили джерела в спецслужбах.

За даними джерела, фактично паралізовано роботу низки державних установ та приватних компаній РФ.

Так, станом на 11 годину 5 червня зник доступ до електронних сервісів сайту держпослуг, а також до послуг російських міністерства оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, промисловості та енергетики, інформаційних технологій та зв’язку, надзвичайних ситуацій.

Також був заблокований сайт та сервіси федеральної податкової служби РФ. Федеральна митна служба заявила, що "у зв’язку з масованою DDoS-атакою на операторів зв’язку, інформаційний обмін з учасниками зовнішньоекономічної діяльності ускладнений".

Також на певний час була паралізована робота "Об’єднаної авіабудівельної компанії". Збої також відбулися в роботі серверів хмарного сховища РФ "Гособлако".

Також в низці регіонів Росії кілька днів не працює "єдиний державний реєстр РАГС".

Тим часом в "Роскомнагляді" заявили, що збої начебто сталися внаслідок аварії магістральної мережі зв’язку.