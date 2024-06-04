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Уряд продовжив дію відстрочок від мобілізації, наданих рішеннями Мінекономіки
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Уряд продовжив дію відстрочок від мобілізації, наданих рішеннями Мінекономіки

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Уряд продовжив дію відстрочок від мобілізації, наданих рішеннями Мінекономіки
Кабінет міністрів України. УНІАН

Кабінет міністрів автоматично продовжив на три місяці замість одного строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Йдеться про відстрочки, які не закінчилися на день прийняття постанови Кабміну від 7 травня 2024 року, уточнив Мельничук.

Тоді уряд своєю постановою продовжив строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобовʼязаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 N 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації на воєнний час".

За словами Мельничука, у постанову КМУ від 7 травня 2024 року N 516 "Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації" внесено зміну.

Так, передбачено продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобовʼязаним відповідними рішеннями Міністерства економіки автоматично на три місяці — замість одного місяця, як було передбачено раніше.

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