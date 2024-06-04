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Комітет закордонних справ парламенту Іспанії визнав Голодомор геноцидом українців
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Комітет закордонних справ парламенту Іспанії визнав Голодомор геноцидом українців

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Іспанія
Прапор Іспанії. Getty Images

Комітет закордонних справ парламенту Іспанії схвалив резолюцію, в якій закликається до визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

Про це йдеться на сайті Сенату Іспанії.

Зазначається, що під час голосування 29 членів парламентського комітету підтримали документ, "проти" проголосували — 4, ще 1 — утримався.

Резолюція закликає уряд Іспанії визнати Голодомор в Україні 1932-1933 років актом геноциду та публічно вшанувати пам'ять його жертв.

Також комітет закликав уряд Іспанії "рішуче і чітко" засудити вторгнення Росії в Україну, вимагати негайного припинення цієї військової агресії, підтримувати надання матеріальних ресурсів, включаючи військові, логістичну підтримку, вишкіл та тренування, які Іспанія може надати в координації з європейськими та міжнародними партнерами для легітимного захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім цього, документ вимагає визнати та засудити насильницьке переміщення та депортацію українських неповнолітніх і співпрацювати з іншими міжнародними партнерами з метою їхнього повернення в Україну.

Наразі 29 країн світу визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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