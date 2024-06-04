Зеленський і Макрон проведуть зустріч у Парижі 7 червня — пресслужба Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон прийме президента України Володимира Зеленського в Єлисейському палаці в Парижі наступного дня після урочистостей з нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ в Нормандії, що заплановані на 6 червня.

Про це пише Укрінформ з посиланням на заяву пресслужби французького президента.

Як йдеться у документі, Макрон прийме свого українського колегу Зеленського в Єлисейському палаці в п'ятницю, 7 червня, щоб обговорити потреби України у відносинах з Росією.

"У той час, коли російські удари постійно посилюються на лінії фронту та по енергетичній інфраструктурі, обидва президенти обговорять ситуацію на місцях та потреби України”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, вранці 7 червня президента України приймуть у парламенті Франції — Національній Асамблеї. Там Зеленський має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою Асамблеї Яель Браун-Піве.

Раніше Макрон анонсував візит президента України до Франції з нагоди 80-ої річниці висадки союзних військ у Нормандії.

Міжнародна церемонія відзначення 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії відбудеться 6 червня в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляжі Омаха.

Очікується, що на церемонії в Нормандії будуть присутні глави багатьох держав.

Росія отримала запрошення взяти участь у пам'ятних заходах, щоб вшанувати важливість самовідданості та жертв радянських народів під час Другої світової війни. Однак російського лідера Володимира Путіна не запросили на захід через війну в Україні.

Раніше Politico з посиланням на джерела повідомило, що Зеленський має намір приїхати у Францію на День висадки десанту у Другій світовій війні, а потім вирушити в Італію на саміт "Великої сімки". Під час поїздок проситиме в партнерів НАТО збивати російські ракети та фінансувати Україну із заморожених активів РФ.