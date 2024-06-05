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ЗСУ завдали ударів американською зброєю по території РФ, Макрон приїде на Саміт миру. 834 день війни. Онлайн
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ЗСУ завдали ударів американською зброєю по території РФ, Макрон приїде на Саміт миру. 834 день війни. Онлайн

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Тренування, Іспанія, ЗСУ
Військовослужбовці ЗС Іспанії навчають українських солдатів експлуатації та технічного обслуговування бойових танків Leopard в навчальному центрі Сан-Грегоріо в Сарагосі, Іспанія, 13 березня 2023 року. REUTERS/Juan Medina

6 червня — 834 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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