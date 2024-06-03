ISW: для захисту Харкова від ударів РФ важливі ППО і дозвіл бити західною зброєю

Надання західних систем протиповітряної оборони та зняття західних обмежень на здатність України завдавати ударів по військових цілях на території Росії зброєю, наданою Заходом, залишаються критично важливими для України для відбиття російських ударів бомбами та ракетами по Харкову.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW відзначили, що близько десяти західних країн нещодавно частково або повністю зняли обмеження на використання Україною зброї, наданої Заходом, для завдання ударів по військових цілях на території Росії.

“Ці політичні зміни дозволять українським військам використовувати системи, надані Заходом, для завдання ударів по російських вогневих точках і плацдармах на прикордонних територіях і в повітряному просторі Росії”, — йдеться в аналітичному звіті.

Зазначається, що у лютому 2024 року українські сили збили кілька російських військових літаків, багато з яких завдавали ударів планерними бомбами в напрямку Авдіївки. Таким чином, здатність українських сил збивати російські військові літаки у прифронтовій зоні вказує на те, що українські сили, ймовірно, зможуть повторити те саме за допомогою як українських, так і західних систем для захисту північної частини Харківської області та міста Харкова від російських ударів планерними бомбами, що запускаються з повітряного простору Росії.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що російські війська не зможуть захопити Харків, якщо українські війська отримають два зенітно-ракетні комплекси Patriot для розгортання в регіоні, пише ISW.

“Протягом останніх кількох тижнів російські війська завдавали ударів по місту Харків за допомогою бомб і ракет. Дві батареї Patriot на півночі Харківської області мали би обмежену ефективність у захисті від російських авіаударів без можливості вести вогонь по російських літаках у російському повітряному просторі”, — йдеться в аналітичному звіті.

Що відомо про обмеження використання західної зброї по території РФ

На початку травня Politico повідомляло, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон дав дозвіл Україні зробити те саме. Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також підтримала скасування обмежень.

20 травня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що західні союзники України мають зняти обмеження на використання зброї і надати Києву більше свободи для ударів по цілях в Росії. Про те саме 28 травня закликав Захід президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Ще в січні президент Естонії Алар Каріс під час візиту в Таллінн Володимира Зеленського зробив аналогічну заяву.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії за допомогою поставленої західної зброї. Заклик Столтенберга підтримав прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час робочої зустрічі щодо потреб України в Празі 28 травня.

27 травня Парламентська Асамблея НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні дозвіл бити західною зброєю по території Росії.

Не проти зняти обмеження Швеція. Не забороняла удари по РФ Фінляндія. Велика Британія теж дозволила атакувати військові цілі Росії своєю зброєю. Але заперечували проти такого Італія, Бельгія та Німеччина.

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель 28 травня поінформував, що деякі країни Євросоюзу зняли обмеження на удари ЗСУ своєю зброєю, яку вони постачають Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон теж підтримав пропозицію дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії західною зброєю.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що польська зброя, яку Варшава передає Києву, не має обмежень на удари по військових цілях на території Росії.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Україна може атакувати Росію зброєю, наданою Фінляндією.

В Італії також відхилили пропозицію Столтенберга щодо використання західної зброї на території Росії.

"Столтенберг повинен або відкликати свою заяву, або вибачитися, або піти у відставку", — заявив віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 31 травня підтвердив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена дала Україні дозвіл бити по військових цілях Росії з американської зброї. Представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер, відповідаючи на питання "Голосу Америки", чи дозвіл на удари по РФ стосується не лише захисту Харкова, а й інших регіонів, наприклад, Сумщини, сказав, що Україна може бити американською зброєю по російських угрупованнях поблизу кордону не лише на Харківщині, а там, де це необхідно.

Німеччина дозволила Україні бити, поставленою Берліном зброєю, по території Росії. Це, теоретично, допоможе ЗСУ збивати військову авіацію у повітряному просторі РФ німецькими системами Patriot. Про це в ефірі німецького телеканалу Tagesschau заявив керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

Керівник Росії Володимир Путін прокоментував це питання у вівторок і попередив про "серйозні наслідки". За словами Путіна, особливо малі і густонаселені країни Заходу "мають зрозуміти, у що вони граються".