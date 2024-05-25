Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії за допомогою поставленої західної зброї.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist.

"Україна має право захищатись. І це включає удари по цілях на території Росії",— сказав Столтенберг у розмові з виданням.

The Economist зазначає, що Єнс Столтенберг "добре усвідомлює асиметричну перевагу", яку Росія отримує у зв'язку з позицією США з цього питання.

В інтерв'ю Столтенберг також прокоментував слова ексгенсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, який 14 травня закликав дозволити країнам НАТО у Східній Європі збивати російські ракети та БПЛА, орієнтовані на Україну.

"Ми не будемо стороною конфлікту", — відповів Єнс Столтенберг.

Він також наголосив, що альянс не планує відправляти війська на Україну, оскільки НАТО все ще дотримується мети підтримати Україну та гарантувати, що альянс не перетворить це на повномасштабний конфлікт із Росією.

"Настав час, щоб союзники подумали, чи варто їм скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони пожертвували Україні», - сказав Столтенберг. це зброя проти законних військових цілей на території Росії, робить їм дуже важкою можливість захистити себе", — додав він.