У Білому домі заявили, що не обмежують удари України по території РФ

Україна може бити американською зброєю по російських угрупованнях поблизу кордону не лише на Харківщині, а там, де це необхідно.

Про це в етері Голосу Америки заявив представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер, відповідаючи на питання, чи дозвіл на удари по РФ стосується не лише захисту Харкова, а й інших регіонів, наприклад, Сумщини.

"Це стосується можливості завдавати ударів одразу через кордон. Це не стосується ATACMS чи ударів на велику відстань Головна ідея – забезпечити, щоб українці могли захистити себе від ударів з тієї зони за кордоном, яка б інакше була захищеною для росіян", — сказав він.

Інакше, за словами Карпентера, російські війська мали б "відносний захист на своєму боці кордону".

Він зазначив, що президент США Джо Байден у відповідь на прохання від України про можливість завдавати ударів по військових цілях у Росії доручив змінити чинні вимоги, щоб дозволити використання американської зброї для завдання ударів у відповідь.

"Це відбувається в контексті російського наступу проти України в Харківській області. Росіяни били по цілях в Україні просто через кордон. І тоді українці звернулися до нас із проханням використати зброю, надану США, щоб мати можливість вдарити по російській зброї, з якої обстрілювали українські поселення, українців та їхні домівки", – сказав представник Ради нацбезпеки.

Напередодні видання Politico із посиланням на офіційного представника США та двох інших людей, знайомих із питанням, написало, що адміністрація президента Джо Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати удару всередині Росії — виключно в районі Харкова — з використанням зброї, наданої Сполученими Штатами.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 31 травня підтвердив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена дала Україні дозвіл бити по військових цілях Росії з американської зброї.