Україна може збивати російську авіацію німецькими Patriot над територією РФ

Німеччина дозволила Україні бити, поставленою Берліном зброєю, по території Росії. Це, теоретично, допоможе ЗСУ збивати військову авіацію у повітряному просторі РФ німецькими системами Patriot.

Про це в ефірі німецького телеканалу Tagesschau заявив керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

"Цілком можливо, що системи Patriot тепер також будуть використовуватися в районі Харкова і Вони чудово підходять для боротьби з російською авіацією, яка може застосовувати страшні керовані бомби", — сказав генерал.

Однак Фройдінг підкреслив, що тактичне використання систем є виключною відповідальністю українських військових, які "можуть використовувати цю зброю у рамках міжнародного права"

"Ми маємо велику впевненість, що українці не лише дотримуватимуться цього, але й будуть також робити це з великою тактичною майстерністю і досягнуть успіху", —додав генерал.

Фройдінг не сказав, чи німецька зброя вже застосовувалася на території Росії чи над нею.

Що відомо про обмеження використання західної зброї по території РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території РФ західною зброєю. Його заклик підтримала низка країн: Франція, Польща, Фінляндія, Естонія, Німеччина, Литва, Чехія, Швеція, Велика Британія, Канада, а також Данія та Норвегія. Але проти цього виступили Італія та Бельгія.

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель 28 травня поінформував, що деякі країни Євросоюзу зняли обмеження на удари ЗСУ своєю зброєю, яку вони постачають Україні.