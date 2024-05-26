Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Якщо це відповідає законам війни". Міністр оборони Швеції не виключає завдання ударів по території РФ з боку України
ЗброяШвеціяУКРАЇНАРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуПолітикаСвітЗброя і технології

"Якщо це відповідає законам війни". Міністр оборони Швеції не виключає завдання ударів по території РФ з боку України

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час зустрічі міністрів оборони ЄС у будівлі Європейської ради в Брюсселі у вівторок, 23 травня 2023 року. AP

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що держава визнає право України завдавати ударів по території Росії, якщо вони відповідають законам війни.

Про це Пол Йонсон написав у письмовій відповіді виданню Hallandsposten на запитання, чи має право Україна використовувати передану країною зброю для ураження об’єктів на території Росії.

"Україна піддається неспровокованій і незаконній агресивній війні з боку Росії. Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист", — сказав очільник шведського оборонного відомства.

У США група законодавців вимагає від Міністерства оборони дозволити Україні завдавати ударів по території Росії із застосуванням американської зброї. Заява містить заклик до міністра оборони США Ллойда Остіна "дозволити Україні за певних обставин використовувати надану США зброю для завдання ударів по стратегічних цілях на російській території".

1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що західні партнери вже передали Україні озброєння, яке не має обмежень щодо ударів по російській території.

Уряд Великої Британії вже скасував подібне обмеження. Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон 2 травня відвідав Київ і пообіцяв Україні три млрд фунтів (3.74 млрд доларів) щорічно, а також заявив, що Україна має право бити одержаною від Британії зброєю по території РФ.

Ще у лютому 2024 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Україна має право завдавати ударів по "російських військових цілях за межами України" відповідно до міжнародного права.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Електроенергія, графіки відключення світла
27 травня по всій Україні діятимуть графіки відключення світла з 06:00 до 24:00 — "Укренерго" Важливо
Генштаб: на фронті найбільше росіяни атакують на Покровському напрямку
Генштаб: на фронті за добу вже близько 60 боєзіткнень, найбільше росіяни атакують на Покровському напрямку
Генштаб ЗСУ зведення, яка ситуація на фронті, війна в Україні
Генштаб: минулої доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення, "загроза прориву окупантів РФ відбита"
Зеленський на відео з Харкова закликав світових лідерів взяти участь у саміті миру
Зеленський на відео з Харкова закликав світових лідерів взяти участь у саміті миру в Швейцарії

Вибір редакції
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Дізнайтесь більше
Винищувач F-16
Генерал ВПС США про F-16 для України: "ЗСУ мали їх отримати ще два роки тому"
Фон дер Ляєн закликала підготувати ЄС до можливої війни та інвестувати в оборону
Фон дер Ляєн закликала підготувати ЄС до можливої війни та інвестувати в оборону — DW
Повітряні Сили: вночі знищили 12 крилатих ракет і 31 "шахед"
Повітряні Сили: вночі знищили 12 крилатих ракет і 31 "шахед"
Генштаб ЗСУ втрати ворога, армія РФ, війна в Україні
На війні в Україні Росія втратила понад пів мільйона військових — Генштаб
На початок