Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що держава визнає право України завдавати ударів по території Росії, якщо вони відповідають законам війни.

Про це Пол Йонсон написав у письмовій відповіді виданню Hallandsposten на запитання, чи має право Україна використовувати передану країною зброю для ураження об’єктів на території Росії.

"Україна піддається неспровокованій і незаконній агресивній війні з боку Росії. Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист", — сказав очільник шведського оборонного відомства.

У США група законодавців вимагає від Міністерства оборони дозволити Україні завдавати ударів по території Росії із застосуванням американської зброї. Заява містить заклик до міністра оборони США Ллойда Остіна "дозволити Україні за певних обставин використовувати надану США зброю для завдання ударів по стратегічних цілях на російській території".

1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що західні партнери вже передали Україні озброєння, яке не має обмежень щодо ударів по російській території.

Уряд Великої Британії вже скасував подібне обмеження. Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон 2 травня відвідав Київ і пообіцяв Україні три млрд фунтів (3.74 млрд доларів) щорічно, а також заявив, що Україна має право бити одержаною від Британії зброєю по території РФ.

Ще у лютому 2024 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Україна має право завдавати ударів по "російських військових цілях за межами України" відповідно до міжнародного права.