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Італія висловилася проти того, щоб Україна атакувала територію РФ західною зброєю
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Італія висловилася проти того, щоб Україна атакувала територію РФ західною зброєю

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Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (в центрі) вітається зі своїм єгипетським колегою Самехом Шукрі після переговорів у Каїрі, Єгипет, в середу, 11 жовтня 2023 року. AP/Amr Nabil

Італія висловилася проти того, щоб Україна атакувала територію Росії зброєю, яку надає для оборони ЗСУ. Також там проти відправки військ в Україну.

Про це пише італійська агенція Ansa.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist закликав союзників Альянсу надати Україні можливість атакувати територію Росії західною зброєю, проте не всі країни-члени погодилися з цією думкою.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Італія є "невідʼємною частиною НАТО, але кожне рішення має прийматися колегіально". Також він сказав, що не відправить війська в Україну.

"Військові інструменти, надіслані Італією, використовуються всередині України, ми працюємо заради миру. Повідомлення, які надходять з Росії, також провокують гібридну війну, яка ведеться, але ми завжди повинні працювати заради миру та послаблення", — сказав Таяні.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтервʼю американській газеті The New York Times сказав, що Україна хоче використовувати зброю, яку надають західні партнери для атак по військових цілях на території РФ у якості захисту.

Нині в Україні є своє зброя, яку використовує для ударів по РФ. Проте Зеленський каже, що неодноразово звертався до президента США Джо Байдена та до лідерів багатьох країн за дозволом атакувати територію Росії західною зброєю.

У США група законодавців вимагає від Міністерства оборони дозволити Україні завдавати ударів по території Росії із застосуванням американської зброї. Заява містить заклик до міністра оборони США Ллойда Остіна "дозволити Україні за певних обставин використовувати надану США зброю для завдання ударів по стратегічних цілях на російській території".

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