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Ізраїль має припинити військову операцію у Рафаху — Міжнародний суд ООН
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Ізраїль має припинити військову операцію у Рафаху — Міжнародний суд ООН

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Рафах, Ізраїль, Міжнародний суд ООН
Наслідки атаки військових Ізраїлю на місто Рафах, Сектор Гази, 21 квітня 2024 року. REUTERS/Mohammed Salem

Міжнародний суд ООН у Гаазі постановив, що Ізраїль має "негайно" припинити свою військову операцію в Рафаху. Це рішення було винесено у зв'язку зі зверненням Південно-Африканської Республіки (ПАР).

Про це повідомляє The Times Of Israel.

Голова суду Наваф Салам під час оголошення рішення заявив, що тимчасові заходи, ухвалені Міжнародним судом ООН у березні не "повністю врегулювали ситуацію у палестинському анклаві" й тому виникли умови для нової "надзвичайної ситуації".

Суд також ухвалив, що Ізраїль повинен забезпечити збереження всіх доказів передбачуваного геноциду та надати безперешкодний доступ до Гази слідчої комісії щодо встановлення фактів або будь-якого іншого слідчого органу, уповноваженого ООН для проведення цих розслідувань.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС. За оцінками ООН всього в Рафаху проживало близько 1,5 млн людей.

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