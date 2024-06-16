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17 червня графіки відключень в Україні діятимуть з 8:00 до 24:00
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17 червня графіки відключень в Україні діятимуть з 8:00 до 24:00

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У понеділок, 17 червня, через збільшення навантаження на енергосистему на початку робочого тижня в усій Україні вимикатимуть світло за графіками з 8:00 до 24:00.

Про це повідомили в Укренерго.

В енергокомпанії також заявили, що в години з 11:00 до 22:00 відключення будуть у більшої кількості людей, ніж у решту годин. Вимкнення з понеділка пов'язане з тим, що на початку робочого тижня зросте споживання.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не будуть обмежувати.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що 17-23 червня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж тижнем раніше. Причини — повернення спеки і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, пошкодила дві гідроелектростанції та обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

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