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РФ хоче відвернути увагу від Саміту миру, використовуючи Радбез ООН — США
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РФ хоче відвернути увагу від Саміту миру, використовуючи Радбез ООН — США

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РФ хоче відвернути увагу від Саміту миру, використовуючи Радбез ООН — США
Роберт Вуд на засіданні Ради Безпеки ООН, 23 березня 2023 р. AP/John Minchillo

Представник США на Радбезі ООН звинуватив Росію у спробі використати Раду Безпеки ООН, щоб відвернути увагу міжнародної спільноти від Глобального саміту миру у Швейцарії.

Про це на засіданні Радбезу у п’ятницю, 14 червня, заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд.

“Не дивно, що Росія скликала сьогоднішню зустріч за день до прибуття десятків країн до Швейцарії на Саміт миру. Сьогоднішнє засідання – це прозора спроба РФ відволікти світ та звинуватити в тому, що відбувається в Україні, кого завгодно, але тільки не себе”, — сказав Вуд.

Він додав, що РФ хоче, щоб світ повірив, що саме намагання України захистити себе є справжньою перешкодою для миру.

Американський дипломат також відзначив, що Росія намагається зміцнити зв’язки з країнами, які відверто ігнорують міжнародне право та Статут ООН. Так, РФ попри резолюції Радбезу ООН незаконно отримала від КНДР десятки балістичних ракет та понад 11 тисяч контейнерів з боєприпасами, сказав Вуд. Також РФ поглибила військові відносини з Іраном, закуповуючи безпілотники, та хоче придбати балістичні ракети. Значну роль у підтримці РФ відіграє Китай, додав представник США. За його словами, у цьому випадку йдеться про поставки значної кількості верстатів, мікроелектроніки, оптики, а також техніки для БПЛА та крилатих ракет.

Вуд закликав усі країни припинити військову співпрацю з Росією та підтримати прагнення України до справедливого й тривалого миру, що відповідає принципам і цілям Статуту ООН.

Делегація Росії в ООН скликала засідання Ради Безпеки на п’ятницю, 14 червня — щоб обговорити “наслідки постачання військової допомоги Україні з боку Заходу”.

15 червня у Швейцарії розпочинається Глобальний саміт миру, в якому візьмуть участь майже сто країн, у тому числі понад пів сотні глав держав і урядів з усього світу.

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