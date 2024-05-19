Ізраїль завдав ударів по всьому сектору Гази

Ізраїльські літаки та танки завдали сьогодні, 19 травня, ударів по всій території сектору Гази. За словами представників охорони здоров'я Гази, в результаті ударів загинули щонайменше 28 палестинців.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова місцевих жителів.

Зазначається, що обстріл відбувся, коли радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван зустрічався з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу на тлі закликів США до проведення більш цілеспрямованої військової кампанії.

Очікується, що Салліван наполягатиме на тому, щоб Ізраїль знищував бойовиків ХАМАСу цілеспрямовано, а не здійснював повномасштабний наступ на місто Рафах на півдні сектору Гази.

Ізраїль тисне на це місто, яке, за словами ізраїльських посадовців, лишається останнім бастіоном бойовиків ХАМАСу.

Ізраїльські війська також просунулися глибше у місті Джабалія на півночі Гази, повертаючись до району, який вони очистили раніше в ході збройного конфлікту.

У ЦАХАЛі заявили, що їхні удари в Джабалії ‒ найбільшому з восьми історичних таборів для біженців в Газі ‒ є точними та мають на меті перешкодити ХАМАСу відновити там свою владу.

Щонайменше 28 палестинців були вбиті в неділю, за словами представників охорони здоров'я Гази та ХАМАС, більшість з них під час удару по будинку в Нусейраті в центральній частині сектора Газа.

Цивільна служба з надзвичайних ситуацій Гази повідомила, що рятувальні групи наразі знайшли тіла 150 палестинців, убитих за останні дні, і що 300 будинків постраждали від ізраїльського повітряного та наземного обстрілу.

Напередодні переговорів, неназваний ізраїльський чиновник сказав, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та його помічники спробують досягти угоди з Салліваном щодо необхідності продовження військової операції у Рафаху.

Колишні побоювання США щодо здійсненності гуманітарних заходів Ізраїлю, можливо, були розвіяні евакуацією приблизно половини палестинців міста за 12 днів, сказав чиновник, який говорив з Reuters на умовах анонімності.

"Ми показали, що це не тільки необхідно, але й можливо", – додав чиновник.

Чиновник сказав, що Ізраїль також висловить занепокоєння з приводу десятків тунелів, знайдених військовими під Рафахом, і які ведуть до сусіднього Єгипту.

"Ці тунелі використовуються ХАМАСом для забезпечення себе зброєю та боєприпасами, і потенційно можуть бути використані для незаконного вивезення з Гази заручників або старших оперативників ХАМАС", — сказав заступник державного прокурора Ізраїлю Ноам Гілад під час слухань у Гаазі 17 травня.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.