Президент України Володимир Зеленський 16 червня дав підсумкову пресконференцію за результатами Саміту миру за участі журналістів з різних країн світу.

Суспільне Новини транслювало пресконференцію наживо з українським перекладом.

Основні тези, які озвучив Зеленський у відповідях на запитання журналістів:

Росія робила все, щоб багато лідерів не доїхали на саміт. Лідери зауважили, що не очікували, що зберуться 101 країна та організація.

Лідери зауважили, що не очікували, що зберуться 101 країна та організація. Щойно Китай та Бразилія доєднаються до тих принципів , які об’єднали цивілізовані країни на поточному саміті, партнери будуть раді чути їхні думки, навіть якщо вони не збігаються із більшістю світу. Це нормально — чути, об’єднувати зусилля щодо закінчення війни. Китай має вплив на Росію і тому може допомогти Україні: "Все, що ми хочемо, щоб Китай поважав наш суверенітет. Не більше, і хотілось би, щоб не менше".

, які об’єднали цивілізовані країни на поточному саміті, партнери будуть раді чути їхні думки, навіть якщо вони не збігаються із більшістю світу. Це нормально — чути, об’єднувати зусилля щодо закінчення війни. Китай має вплив на Росію і тому може допомогти Україні: "Все, що ми хочемо, щоб Китай поважав наш суверенітет. Не більше, і хотілось би, щоб не менше". Міжнародна підтримка України не слабшає — показав саміт. Вона різна: медійне висвітлення, гуманітарна, політична, військова.

— показав саміт. Вона різна: медійне висвітлення, гуманітарна, політична, військова. Тиснути на Росію можна двома шляхами. Перший — дипломатичний, як-от швейцарський саміт миру, другий — міцна оборона, міцна армія.

Перший — дипломатичний, як-от швейцарський саміт миру, другий — міцна оборона, міцна армія. За трьома головними пунктами за підсумками саміту далі будуть робочі зустрічі, а далі — сформують плани, щоб утілити ці 3 пункти. В ажливо, що зустрічі відбуватимуться на різних континентах: і в Африці, і в Латинській Америці, в Європі, в Азії.

і в Африці, і в Латинській Америці, в Європі, в Азії. Україна має міцні зв'язки з Саудівською Аравією. Зеленський напередодні побував у країні. Там порушували питання про те, що Саудівська Аравія може приймати підготовчі зустрічі радників та міністрів, прийняти другий Саміт миру.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії триває перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому беруть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 80 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд тощо. Але до документа можуть долучитися будь-які країни й після завершення саміту.

Удень 16 червня Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

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