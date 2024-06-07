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ООН: у травні загиблих цивільних в Україні було понад 170
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ООН: у травні загиблих цивільних в Україні було понад 170

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ООН загиблі від війни в Україні за травень 2024
Рятувальники під час розбору завалів у зруйнованому російським ударом "Епіцентрі", Харків, 26 травня 2024 року. Суспільне Харків/Євген Гертнер

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 174 загибелі цивільних через війну в Україні за травень 2024 року. Ще 690 людей отримали поранення. Це найбільша кількість жертв з червня 2023-го.

Про це йдеться у звіті на сайті ООН Україна.

Кількість загиблих цивільних зросла на 31% порівняно з квітнем 2024 року, пише Моніторингова місія.

Зростання кількості жертв зумовлене обстрілами Харківщини та початком наступу росіян на Харківську область із 10 травня. Атаки в регіоні стали причиною 53% від загальної кількості жертв за місяць.

Постраждали також освітні та медичні заклади — і 65% з руйнацій також сталися на Харківщині. Особливо значних руйнувань зазнав Вовчанськ.

Більшість жертв серед цивільного населення (92%) і пошкоджень освітніх і медичних установ (96%), як і раніше, припадає на територію, контрольовану урядом України, додають в ООН.

Місія також зафіксувала за травень 24 атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України — 19 нападів на підконтрольній Україні території і 5 на окупованій. Через ці удари були пошкоджені електростанції та електричні підстанції, а також тимчасово перерваний доступ до електро- і водопостачання. У травні моніторинг ООН також задокументував 6 ударів по залізничній інфраструктурі на підконтрольній уряду України території.

Раніше у травні у звіті Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) ішлося, що як мінімум 1993 дитини в Україні були вбиті або поранені з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.

У січні 2024 року ООН на Радбезі звітувала, що від початку повномасштабної війни загинули 10 233 цивільних українців, ще 19 289 отримали поранення. Понад 100 мирних українців загинули в російському полоні, з них одна дитина.

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