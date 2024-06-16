Дві країни відкликали свої підписи під декларацією Саміту миру

Уряд Швейцарії опублікував список країн, які підтримують спільне комюніке: тепер там 78 країн, а не 80, як про це повідомлялося раніше — Ірак та Йорданія відкликали свої підписи.

Список підписантів представлений на сайті швейцарського МЗС.

Серед підписантів є також Єврорада, Рада Європи, Європейський парламент та Єврокомісія.

Загалом серед країн, які не підписали декларацію, крім Іраку та Йорданії,— Вірменія, Бахрейн, Бразилія, Ватикан, Індія, Індонезія, Колумбія, Лівія, Мексика, ОАЕ, Саудівська Аравія, Таїланд і ПАР.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 78 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд та інші держави. Однак підписати документ можуть країни й після завершення саміту.

Удень 16 червня Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.