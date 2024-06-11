Рада Безпеки ООН підтримала план припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС

Рада Безпеки ООН підтримала пропозицію президента Джо Байдена про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС у секторі Гази та закликала палестинських бойовиків прийняти угоду заради зупинення восьмимісячної війни.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що палестинський рух ХАМАС вітав ухвалення підготовленої США резолюції та заявив, що готовий співпрацювати з посередниками для реалізації цього плану.

Росія під час голосування утрималася, тоді як решта 14 членів Ради Безпеки проголосували за резолюцію на підтримку триетапного плану припинення вогню, викладеного Байденом 31 травня, який він назвав ізраїльською ініціативою.

"Сьогодні ми проголосували за мир", — заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд після голосування.

Єдиний арабський член Ради — Алжир — також підтримав резолюцію, тому що "вона може стати кроком уперед до негайного та міцного припинення вогню", заявив посол Алжиру в ООН Амар Бенджама.

Резолюція докладно описує пропозицію США і роз'яснює, що "якщо переговори займуть понад шість тижнів на першому етапі, припинення вогню триватиме доти, доки тривають переговори".

План припинення вогню складається з трьох етапів:

Повне і всеосяжне припинення вогню, яке включатиме виведення ізраїльських військ з усіх "населених районів Гази", звільнення деяких заручників, повернення тіл загиблих, звільнення палестинських в'язнів, 600 вантажівок з гуманітарною допомогою на день.

Обмін усіх живих заручників, що залишилися, і "остаточне припинення бойових дій"

Початок відбудови і повернення останків загиблих заручників.

Вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.

26 травня Ізраїль завдав авіаудару по табору переміщених осіб на півдні Гази. Загинуло 45 палестинців. ​​Ізраїль завдав удару після того, як ХАМАС обстріляв Тель-Авів ракетами.

Сполучені Штати закликали Ізраїль провести розслідування інциденту та чекатимуть від країни відповіді після слідства.

28 травня ізраїльські танки зайшли в центр Рафаху вперше за час війни Ізраїлю проти ХАМАСу, що може свідчити про нову фазу наступу.