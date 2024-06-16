Росія не демонструє бажання вступати в переговори — Майкл Карпентер

Російська сторона не демонструє жодного справжнього бажання вступати в переговори.

Про це в коментарі Суспільному розповів старший директор з питань Європи у Раді національної безпеки Сполучених Штатів Майкл Карпентер.

Він наголосив, що проведення Глобального саміту миру — великий день для України, адже на заході зібралися майже 101 країна й організація, які відстоюють принципи міжнародного права.

Він відзначив, що безпекова угода між США та Україною матиме систематичний та стратегічний характер.