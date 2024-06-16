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Другий день Саміту миру в Швейцарії, українських аграріїв бронюватимуть для збору урожаю. 844 день війни. Онлайн
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Другий день Саміту миру в Швейцарії, українських аграріїв бронюватимуть для збору урожаю. 844 день війни. Онлайн

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Саміт миру у Швейцарії
Президент України Володимир Зеленський виступає під час першого засідання Саміту миру. Бюргеншток, Швейцарія, 15 червня 2024 року. REUTERS/MICHAEL BUHOLZER

16 червня — 844 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час

  • У Швейцарії триває дводенний Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Команда Суспільне Новини працює на місці — усі останні новини з саміту в нашому текстовому онлайні.
  • Зеленський заявив, що партнери мають напрацювати план щодо завершення війни, який можуть передати Росії вже на наступному Саміті миру.
  • США нададуть Україні 1,5 мільярдів доларів на енергетику та гуманітарну допомогу, оголосила віце-президентка Гарріс у межах Саміту миру.
  • Працівників агросектору на рік бронюватимуть від мобілізації для безпечного збору врожаю, повідомив в.о. міністра агрополітики та продовольства Висоцький.

Росія не демонструє бажання вступати в переговори — Майкл Карпентер

Російська сторона не демонструє жодного справжнього бажання вступати в переговори.

Про це в коментарі Суспільному розповів старший директор з питань Європи у Раді національної безпеки Сполучених Штатів Майкл Карпентер.

Він наголосив, що проведення Глобального саміту миру — великий день для України, адже на заході зібралися майже 101 країна й організація, які відстоюють принципи міжнародного права.

Він відзначив, що безпекова угода між США та Україною матиме систематичний та стратегічний характер.

Зеленський обговорив із президентом Кенії питання продовольчої безпеки

У межах участі в Глобальному саміті миру у Швейцарії Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Кенії Вільямом Руто.

Про це повідомили у пресслужбі глави української держави.

Зеленський відзначив важливість співголовування президента Кенії у тематичній панелі Саміту миру "Продовольча безпека і свобода судноплавства".

"Дякую за вашу активну участь у Саміті. Ми розпочали обговорення питання продовольчої безпеки, яке дуже важливе для обох країн", – сказав Володимир Зеленський.

Очільники країн обговорили розвиток українсько-кенійських відносин, проєкти у сфері експорту сільськогосподарської продукції та можливу участь Кенії у створенні хабів для українського зерна в портах Африки.

Звільнення полонених і депортованих має об’єднати всіх — Лубінець

До міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей офіційно доєдналися 37 країн. Українська сторона продовжує вести діалог з потенційними іншими учасниками міжнародної коаліції.

Про це в коментарі Суспільному під час Саміту миру у Швейцарії повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він відзначив, що українська сторона запустила міжнародну платформу щодо повернення цивільних заручників та очікує, що до неї долучиться більше країн та наголосив, що там, де є політична воля великої кількості країн щодо повернення громадян України з полону, там є результат.

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