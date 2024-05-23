Міністри фінансів та глави центральних банків країн-членів "Групи семи" (G7) зберуться цього тижня в Італії для пошуку спільного рішення щодо залучення російських активів для допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що зустріч відбудеться у цю п’ятницю та суботу в міста Стреза, в Італії й, зокрема, стосуватиметься обговорення використання російських активів на суму близько 300 млрд доларів, які були заморожені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Переговори спрямовані на те, щоб представити пропозиції главам урядів G7 на саміті в регіоні Апулія південної Італії 13-15 червня.

Однак кілька посадовців із країн-членів G7, включаючи США, заявили, що потрібно виробити "багато юридичних і технічних аспектів", і не очікується, що детальна угода буде досягнута.

Один із чиновників на умовах анонімності сказав виданню, що міністри G7 намагаються досягти консенсусу навколо плану, який дасть Україні достатньо грошей наперед для задоволення середньострокових військових і цивільних потреб, також дасть сигнал Росії, що вона "не може пережити" Захід фінансово.

21 травня Рада Європейського Союзу схвалила використання доходів від заморожених активів Росії на користь України.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.