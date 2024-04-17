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Reuters: у разі конфіскації російських активів Україна всю суму одразу не отримає
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Reuters: у разі конфіскації російських активів Україна всю суму одразу не отримає

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Джанет Єллен
Міністерка фінансів США Джанет Єллен виходить зі свого офісу, 9 січня 2024 р., Вашингтон. Фото: AP/Manuel Balce Ceneta

Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

Про це повідомив Reuters із посиланням на представницю Мінфіну США.

Зазначається, що наразі союзники обговорюють різні варіанти відправлення допомоги Україні, проте всі вони мають кілька етапів.

За словами інших співрозмовників Reuters, одна з найперспективніших ініціатив — використання країнами G7 відсотків за замороженими активами як заставу за кредитами чи облігаціями, випущеними для надання допомоги Україні.

Як зазначає Reuters, цього тижня міністр фінансів України Сергій Марченко зустрінеться із головою Мінфіну Німеччини Крістіаном Лінднером та іншими представниками G7, щоб обговорити варіанти використання російських заморожених активів.

17 квітня міністри фінансів країн G7 обговорять, зокрема, як реалізувати ініціативу та гарантувати, що завдані Росією збитки будуть компенсовані.

У лютому Єврорада схвалила пропозицію Єврокомісії щодо використання доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні.

Як повідомила міністерка фінансів США Джанет Єллен, Сполучені Штати та їхні союзники з Великої семи вивчають можливості розблокування майже 300 мільярдів доларів із заморожених російських активів для допомоги Україні.

Йеллен сказала, що Сполучені Штати та G7 абсолютно віддані підтримці України, і вона закликала Конгрес схвалити терміново необхідну військову та бюджетну підтримку.

"Це гуманітарний і моральний імператив, а також економічна війна, враховуючи значний негативний вплив війни на економіки в усьому світі", — сказала Єллен на пресконференції в кулуарах весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку в Вашингтон.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як йдеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

Загальна сума заморожених російських активів на території ЄС — 200 мільярдів євро. У ЄС пропонують використовувати доходи від цих активів на купівлю зброї для України.

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