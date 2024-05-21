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Україна отримає першу виплату від заморожених активів РФ у липні — Єврокомісія
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Україна отримає першу виплату від заморожених активів РФ у липні — Єврокомісія

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Україна, Росія, ЄС, заморожені активи РФ
Єврокомісія. Getty Images

Україна отримає першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами Росії на території Євросоюзу вже у липні цього року.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Європейської комісії.

За словами віцеголови ЄК Валдіса Домбровскіса, швидкість у наданні цих коштів Україні залишається ключовим фактором.

"Єврокомісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж був здійснений вже в липні", — сказав він.

У ЄК також зазначили, що рішення щодо активів Росії набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

"Ресурси (з активів Росії – ред.) будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами двічі на рік", – йдеться у повідомленні.

Там додали, що У 2024 році всі отримані з російських активів кошти ЄС скерує в механізм Ukraine Facility – чотирирічної програми надання Україні економічної допомоги. За даними ЄК, йдеться про 2,5 — 3 мільярди євро.

При цьому рішення дозволяють визначити пріоритетність потреб, які, ймовірно, зміняться з часом. Розподіл переглядатиметься щорічно з першим переглядом до 1 січня 2025 року.

Напередодні Рада Європейського Союзу схвалила використання доходів від заморожених активів Росії на користь України.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.

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