Лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу за підсумками першого дня саміту ЄС.

Водночас, як йдеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання.

"Я сказала лідерам, що якщо ми зараз швидко ухвалимо пропозицію, то зможемо розподілити перший мільярд вже у липні", – сказала фон дер Ляєн.

Джерело Суспільного у дипломатичних колах ЄС пояснює: фактично – це рішення без рішення. Політично лідери ЄС вважають, що ці гроші можна використати, але рішення, як саме та скільки на військову допомогу – ще має ухвалити рада ЄС.

Загальна сума заморожених російських активів на території ЄС — 200 мільярдів євро. У ЄС пропонують використовувати доходи від цих активів на купівлю зброї для України, аби протистояти російській агресії. Нині лідери ЄС працюють над планом, як ці прибутки з активів РФ виділяти Україні. Якщо плану отримає зелене світло — Київ зможе отримати близько трьох млрд євро на рік.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що розраховує на швидкий розвʼязок питання.