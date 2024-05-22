Politico: Зеленський у червні планує відвідати Францію та саміт G7

Президент України Володимир Зеленський має намір приїхати у Францію на День висадки десанту у Другій світовій війні, а потім вирушити в Італію на саміт "Великої сімки". Під час поїздок проситиме в партнерів НАТО збивати російські ракети та фінансувати Україну із заморожених активів РФ.

Про це пише Politico, посилаючись на двох співрозмовників, ознайомлених із планами Зеленського.

Як зазначає видання, поїздки дали б Зеленському змогу поспілкуватися зі світовими лідерами, зокрема з президентом США Джо Байденом, щоб відстояти інтереси своєї країни.

6 травня світові лідери зберуться на узбережжі Нормандії на святкування Дня висадки десанту. 80 років тому майже 133 тисячі військових США, Великої Британії та країн-союзників висадилися в Європу, щоби допомогти у війні з Гітлером і нацистською Німеччиною. Це найбільше десантне вторгнення у військовій історії.

Politico припускає, що Зеленський у Франції вшанує пам'ять жертв спільно з Байденом, західними лідерами та представником Росії.

На 13-15 червня запланований саміт "Великої сімки" в Італії. Зеленський, ймовірно, скористається можливістю зустрітися з главами держав та урядів, щоб спробувати переконати використати заморожені російські активи для фінансування української економіки та оборонного сектора.

Нещодавно на зустрічі міністрів фінансів G7 голова Європейського центрального банку Крістін Лагард рішуче виступила проти повного арешту російських активів для надання кредитів Україні.

21 травня Рада Європейського Союзу схвалила використання доходів від заморожених активів Росії на користь України.

Хоча плани Володимира Зеленського можуть і змінитися будь-якої миті. Так, через наступ росіян на північ Харківської області президент 15 травня скасував свій візит до Іспанії, запланований 17 травня. Хоча напередодні королівський дім Іспанії офіційно підтверджував, що Зеленський здійснить візит до Іспанії у п'ятницю, 17 травня, і буде прийнятий королем Феліпе VI.

Раніше El Pais із посиланням на джерела в уряді повідомляло, що Зеленський найближчими днями відвідає Мадрид, щоб разом з прем'єр-міністром Педро Санчесом підписати двосторонню безпекову угоду між Іспанією та Україною.