Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Politico: Зеленський у червні планує відвідати Францію та саміт G7
ЗеленськийФРАНЦІЯІТАЛІЯG7СвітПолітика

Politico: Зеленський у червні планує відвідати Францію та саміт G7

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський імовірно відвідає Францію та Італію G7 в червні
Президент України Володимир Зеленський під час спільної з президенткою Європарламенту Робертою Метсолою пресконференції, Київ, 9 травня 2024 року. Ковальчук Віктор/УНІАН

Президент України Володимир Зеленський має намір приїхати у Францію на День висадки десанту у Другій світовій війні, а потім вирушити в Італію на саміт "Великої сімки". Під час поїздок проситиме в партнерів НАТО збивати російські ракети та фінансувати Україну із заморожених активів РФ.

Про це пише Politico, посилаючись на двох співрозмовників, ознайомлених із планами Зеленського.

Як зазначає видання, поїздки дали б Зеленському змогу поспілкуватися зі світовими лідерами, зокрема з президентом США Джо Байденом, щоб відстояти інтереси своєї країни.

6 травня світові лідери зберуться на узбережжі Нормандії на святкування Дня висадки десанту. 80 років тому майже 133 тисячі військових США, Великої Британії та країн-союзників висадилися в Європу, щоби допомогти у війні з Гітлером і нацистською Німеччиною. Це найбільше десантне вторгнення у військовій історії.

Politico припускає, що Зеленський у Франції вшанує пам'ять жертв спільно з Байденом, західними лідерами та представником Росії.

На 13-15 червня запланований саміт "Великої сімки" в Італії. Зеленський, ймовірно, скористається можливістю зустрітися з главами держав та урядів, щоб спробувати переконати використати заморожені російські активи для фінансування української економіки та оборонного сектора.

Нещодавно на зустрічі міністрів фінансів G7 голова Європейського центрального банку Крістін Лагард рішуче виступила проти повного арешту російських активів для надання кредитів Україні.

21 травня Рада Європейського Союзу схвалила використання доходів від заморожених активів Росії на користь України.

Хоча плани Володимира Зеленського можуть і змінитися будь-якої миті. Так, через наступ росіян на північ Харківської області президент 15 травня скасував свій візит до Іспанії, запланований 17 травня. Хоча напередодні королівський дім Іспанії офіційно підтверджував, що Зеленський здійснить візит до Іспанії у п'ятницю, 17 травня, і буде прийнятий королем Феліпе VI.

Раніше El Pais із посиланням на джерела в уряді повідомляло, що Зеленський найближчими днями відвідає Мадрид, щоб разом з прем'єр-міністром Педро Санчесом підписати двосторонню безпекову угоду між Іспанією та Україною.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Харків, 22 травня 2024 року
Впродовж доби діятимуть графіки відключення світла, обстріл Харківщини. 820 день війни. Онлайн
Вибори у Великій Британії
У Великій Британії 4 липня відбудуться дострокові парламентські вибори — прем'єр країни
Вимкнення світла, графіки вимкнення світла
23 травня по всій території України вимикатимуть світло — "Укренерго" Важливо
Україна, ЄС
Україна та ЄС підписали рамкову угоду у межах програми Ukraine Facility. Що передбачає документ

Вибір редакції
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Дізнайтесь більше
Зеленський
Зеленський про російські керовані авіабомби: "Основний інструмент просування окупантів"
Зеленський, Чилі, президент Чилі Габріель Борич буде на саміті миру в Швейцарії
Зеленський поговорив з лідерами Чилі та Албанії про саміт миру і не тільки
Зеленський підписав законопроєкт який регулює роботу домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський розповів, для чого хоче використовувати західну зброю на території Росії
На початок