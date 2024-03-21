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Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії для України
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Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії для України

ЗМІ
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Віктор Орбан
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан. AP

Рішення щодо конфіскації доходів від заморожених російських активів на користь України на саміті ЄС навряд чи ухвалять. Угорщина виступає проти спрямування цих грошей на купівлю зброї для ЗСУ.

Про це пише німецьке видання DW з посиланням на джерела.

Європейський дипломат на умовах анонімності повідомив, що серед більшості країн-членів ЄС є розуміння, що конфісковані гроші мають піти на купівлю зброї та боєприпасів для українських військових.

У пропозиції Єврокомісії йдеться про те, що 90% доходів від заморожених російських активів хочуть використати на купівлю зброї для ЗСУ. Співрозмовник DW розповів, що проти цього виступає Угорщина, заявляючи, що ці гроші мають піти на будь-що, але не на зброю для українців.

Другим "суперечливим питанням" порядку денного саміту, за словами дипломата, стане дискусія щодо розширення ЄС.

У грудні 2023 року лідери ЄС підтримали відкриття переговорів щодо вступу України та Молдови. Для того, щоб переговори розпочалися, країни-члени ЄС повинні схвалити представлені Єврокомісією переговорні рамки, які є дорожньою картою процесу вступу, та провести засідання міжурядової конференції – спеціально створеного органу, який безпосередньо вестиме переговори. Обидва ці рішення потребують одноголосної підтримки всіх 27 лідерів Євросоюзу. Однак є висока ймовірність, що ці два рішення не будуть ухвалені під час нинішнього саміту, зазначив співрозмовник.

"Є країни-члени, які виступають проти того, щоб відкриття переговорів з Україною та Молдовою почалися за бельгійського головування в ЄС", — сказав він, проте відмовився уточнити, про які саме країни йдеться.

Головування Бельгії в ЄС триватиме до 1 липня, після чого цю естафету прийме Угорщина. Після грудневого саміту ЄС, на якому ухвалили рішення про відкриття переговорів з Україною, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який не голосував за це рішення, тому що на цей момент вийшов "попити каву", заявив, що Будапешт надалі блокуватиме переговори.

Співрозмовник DW підкреслив, що "для самого угорського головування буде краще, якщо питання переговорів щодо вступу України та Молдови вирішиться у червні".

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