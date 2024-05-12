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Канцлер Німеччини Шольц розповів про свої очікування від Глобального саміту миру
НІМЕЧЧИНАФормула мируШВЕЙЦАРІЯВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітПолітика

Канцлер Німеччини Шольц розповів про свої очікування від Глобального саміту миру

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Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. AP

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Глобальний саміт миру, який відбудеться у червні у Швейцарії, може стати "великим кроком".

Його цитує німецьке видання tagesschau.

"Навіть якщо там поки що не буде обговорюватися основне питання миру, а питання, які також є його частиною, це було б великим кроком", — сказав Шольц.

Канцлер ФРН закликав лідерів неєвропейських країн також взяти участь у саміті.

"Я дуже хочу, щоб країни з Аравійського півострова, Індії, Південної Африки, Бразилії і, якщо це можливо, Китай також були там", — зазначив він.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Хто буде на Глобальному саміті миру

Усього Україна розіслала запрошення на Глобальний саміт миру понад 150 країнам та міжнародним організаціям.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

7 травня президент Латвії Едгарс Рінкевичс та прем'єр Іспанії Педро Санчес підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру. Кабо-Верде першою з країн Африки підтвердила участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, який ініціювала Україна. Свою участь підтвердив також президент Фінляндії Александр Стубб, лідери Німеччини, Данії та Нідерландів.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

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