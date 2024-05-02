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"Перший реальний шанс розпочати відновлення миру": Зеленський прокоментував підготовку до Глобального саміту миру
Формула мируЗеленськийШВЕЙЦАРІЯПодіїПолітика

"Перший реальний шанс розпочати відновлення миру": Зеленський прокоментував підготовку до Глобального саміту миру

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 2 травня. ОПУ

Глобальний саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, фактично стане першийм реальним шанс розпочати відновлення справедливого миру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 2 травня.

"Ми всі маємо розуміти, що лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру, і саме тому працюємо, щоб залучити якнайбільше учасників до Саміту у Швейцарії та відповідної комунікації", — сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що президент РФ Путін спробує спробує зірвати роботу саміту та послабити українські позиції.

"Всі наші позиції – і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері – мають бути зараз однаково сильними. Щоб нам тиснути і наближати наші результати, окупанти мають втратити змогу тиснути і здобувати щось для себе. Тож наша сила, наші можливості, наша зброя, єдність із партнерами – усе це має працювати разом. І буде працювати", — додав президент.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що на Глобальний саміт миру запрошено понад 150 країн та міжнародних організацій.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

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