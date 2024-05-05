Швейцарія запросила Папу Римського на Глобальний саміт миру — президентка

Президентка Швейцарії Віола Амхерд сказала, що Папу Римського запросили на Глобальний саміт миру, що відбудеться 15-16 червня.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Blick.

Напередодні, 4 травня, Амхерд відвідувала Рим та зустрілася з Папою Римським Франциском.

"У мене була цікава розмова з Папою в теплій атмосфері. Говорили, зокрема, про війну в Україні та інших проблемних точках світу. Ми запросили Святий Престол. Ватикан дуже позитивно оцінює мирну конференцію", — зазначила політикиня.

31 березня Папа Римський Франциск закликав Росію та Україну провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх". Про це він сказав звертаючись до вірян з традиційним великоднім посланням та благословенням Urbi et Orbi (Місту та світу).

Папа Римський говорив про "білий прапор" у контексті війни в Україні

9 березня в інтерв'ю RSI Папа Римський Франциск заявив, що тим, хто "зазнає поразки", "потрібно мати сміливість вести переговори". Понтифік закликав до перемовин та зазначив, що "сильніший той, хто має відвагу білого прапора".

У Ватикані пізніше пояснили, що папа Франциск використав образ білого прапора, оскільки його запропонував інтерв'юер. Понтифік (як наголосив офіційний представник Ватикану Маттео Бруні) мав на увазі перемир'я, а не капітуляцію.

Слова Папи Римського викликали різку реакцію як в Україні, так і в країнах Європи. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що прапор країни синьо-жовтий та інших прапорів вона не підійматиме. Він також застеріг Ватикан від "повторення історичних помилок" та закликав допомогти Україні.

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив, що Україна "поранена, але не підкорена" і "нікому й на думку не спадає здатися, навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії".

Більше про Глобальний саміт миру

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що на Глобальний саміт миру запрошено понад 150 країн та міжнародних організацій.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

МЗС Швейцарії 2 травня повідомило, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру. Але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: