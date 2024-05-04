Російське Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук главу України Володимира Зеленського. В Офісі президента порадили росіянам пошукати "здоровий глузд".

Про це повідомляє російське видання "РИА Новости", посилаючись на правоохоронне відомство РФ.

У базі розшуку МВС Росії зазначено, що, Володимир Зеленський, 1978 року народження, уродженець міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, розшукується за статтею Кримінального кодексу РФ.

При цьому деталей щодо того, за якою саме статтею Зеленський розшукується, у відомстві не наводять.

У коментарі "РБК-Україна" прессекретар українського президента Сергій Никифоров порадив російському Міністерству внутрішніх справ "спочатку пошукати совість та здоровий глузд".

У МЗС України заявили, що російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук Зеленського є "свідченням відчаю" російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги.

В українському зовнішньополітичному відомстві також нагадали, що на відміну від "нікчемних російських оголошень", ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт президента РФ Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є "цілком реальним" і підлягає виконанню в 123 державах світу.

25 квітня Слідчий комітет Росії висунув звинувачення низці українських політиків. Йдеться про Володимира Гройсмана, Павла Клімкіна та Юрія Стеця. Їх звинуватили у тому, що обіймаючи високі посади у верхівці влади України та входячи до складу РНБО, вони підтримали початок Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.

У коментарі Суспільному ексміністр закордонних справ Павло Клімкін сказав, що такі рішення російської влади ніяк не впливають на нього особисто, а тим паче на дії України.

"Хай вони роблять свою роботу, а ми будемо й надалі робити свою", — додав Клімкін.