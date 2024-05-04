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Зеленський: Україна перед новим етапом війни
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Зеленський: Україна перед новим етапом війни

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Під час свого звернення до прикордонників з нагоди дня Державної прикордонної служби України (ДПСУ) президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна стоїть перед "новим етапом" у війні з Росією.

"Сьогодні вже 800-й день війни. Це надзвичайно складний та жорсткий шлях, який довелося пройти нашій державі, і шлях, який ще потрібно пройти, щоб завершити війну на справедливих умовах, на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни", — заявив Зеленський.

Президент розповів, що російські військові готуються до "спроби розширити наступальні дії". В Інтервʼю The Economist заступник начальника української розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія готується до наступу навколо Харківської та Сумської областей на північному сході, каже посадовець. Російське угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 бійців, але його планують збільшити до 50 000-70 000 військових.

На початку квітня Володимир Зеленський відвідав Харківщину та заявив, що Україна розробила план нового контрнаступу. Проте наразі невідомо, коли його втілять та на якому саме напрямку. Для наступу потрібна зброя.

У лютому Володимир Зеленський заявляв, що Україна в березні-квітні проходитиме період політичних і фінансових хвиль. Разом з тим пролунала заява, що Росія готує контрнаступ на кінець травня — початок літа 2024 року. Ще тоді президент казав, що українські військові також готуються до бою. Згодом цю інформацію він повторив в інтервʼю CBS News.

За словами Зеленського, третій рік повномасштабного вторгнення стане "переломним", а від 2024 року може залежати формат закінчення бойових дій.

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк заявляв, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч військових. За його словами існує імовірність, що влітку росіяни спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків.

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