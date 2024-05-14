Розпочалося голосування щодо присвоєння назви "Українського радіо" скверу на вулиці Прорізній у Шевченківському районі Києва. Взяти участь у голосуванні можна у мобільному додатку "Київ Цифровий". Опитування триватиме з 14 до 24 травня. Голосувати можуть не лише кияни, а всі, хто авторизований у додатку.

Про це йдеться у повідомленні "Суспільного Мовлення".

Як взяти участь у голосуванні

Оновіть або завантажте додаток "Київ Цифровий".

Натисніть літеру "К" знизу екрану.

У розділі "Електронна демократія" натисніть кнопку "Опитування".

Знайдіть запитання "Присвоїти скверу на вулиці Прорізній назву "Українського радіо" натисніть "Взяти участь".

Оберіть "Так" та натисніть "Підтвердити відповідь".

Підтвердьте через bank-id або "Дію".

Якщо у вас вже встановлений додаток, то ось пряме посилання на опитування в додатку "Київ Цифровий".

Цього року "Українське радіо" — перший мовник України, відзначає 100-річний ювілей. Радіостанція, яка разом з усіма українцями переживає вже другу велику війну, і при цьому ні на секунду не припиняла мовлення.

За словами виконавчого продюсера Юрія Табаченка, "Українське радіо" не тільки завоювало довіру слухачів як надійне і достовірне джерело інформації, але й стало одним із символів сучасної України.

"Під час повномасштабного вторгнення Росії для багатьох людей в окупації "Українське радіо" було єдиним вікном у світ, а декому навіть врятувало життя, адже часто тільки з нашого ефіру можна було дізнатися про евакуаційні маршрути. До 100-річчя "Українського радіо" ми запропонували увічнити його у назві скверу поблизу Хрещатика, 26 — адреси, знайомої з дитинства, будинку, звідки вже понад 70 років мовить радіо. Будемо раді, якщо слухачі підтримають нашу ініціативу і проголосують за неї у додатку "Київ Цифровий"", — додав Табаченко.

"Українське радіо" — перше ефірне медіа в Україні зі столітньою історією, яке почало мовити 16 листопада 1924 року. Саме на честь дати початку мовлення "Українського Радіо" 16 листопада встановлено в Україні як День працівників радіо, телебачення та зв’язку.