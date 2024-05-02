Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики та з питань свободи слова уранці 2 травня розглядає звернення Суспільного щодо тиску й поширення токсичних наративів про медіакомпанію.

Раніше народна депутатка Мар'яна Безугла присвятила низку дописів Суспільному, зокрема щодо доречності фінансування мовника з держбюджету через "мізерні охоплення". Також вона поширила неправдиву інформацію щодо кількості заброньованих працівників Суспільного та зарплат членів Наглядової ради.

Ці заяви пролунали на тлі того, що у колі каналів-виробників телемарафону "Єдині новини" просувають ідею позбавити Суспільне вечірніх праймових годин, що мають найбільше охоплення аудиторії.

Спершу виступили Світлана Остапа, голова наглядової ради Суспільного, та Микола Чернотицький, голова правління Суспільного. Вони назвали показники переглядів Суспільного, наголосили, що мовник завжди у "білому списку" українських медіа і спростували заяви Безуглої про кількість працівників Суспільного, їхню бронь від армії, фінансування, низькі охоплення та тезу, що Суспільне — це нібито "державний" мовник.

Світлана Остапа посилалася на Меморандум про формат співпраці телеканалів, які виробляють телемарафон. Його підписали в липні 2022 року, наразі це єдиний документ, який регулює роботу телемарафону.

"У керівників каналі, які ведуть телемарафон, зараз немає легітимного координатора. Раніше таким був ексміністр культури Олександр Ткаченко. Подальша співпраця в телемарафоні потребує документа, який чіткіше регламентує порядок ухвалення рішень і відповідальність за них. Але непартнерське ставлення не сприяє подальшій співпраці", — сказала голова наглядової ради Суспільного.

Член комітету Гео Лерос вважає, що депутатка Безугла шукає піару, і на її заяви не варто реагувати. Натомість Володимир В'ятрович вважає, що потрібно реагувати на заяви Безуглої, що показує приклад з ексголовнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, вкиди щодо звільнення якого мали вплив на рішення влади, на думку В'ятровича.

Спроба дискредитувати суспільне та усунути Суспільне з вечірнього слоту телемарафону занепокоїли В'ятровича.

"Будь-який народний депутат має 2 завдання щодо суспільного телебачення. По-перше, турбуватися, щоб було забезпечене фінансування. З року в рік ми недофінансовуємо суспільне до тієї цифри, яка передбачена законом. Другий момент — турбуватися про незалежність Суспільного. В цьому плані склалося враження, що Мар'яна Безугла не розуміє, що таке Суспільне та які функції суспільного. Навіть саме ставлення до суспільного як до державного телебачення — це приклад катастрофічно неправильного підходу, який, на жаль, може відображатися на рішеннях щодо Суспільного", — сказав В'ятрович.

Як зазначив В'ятрович, українське суспільство — демократичне. Тут міняється влада та опозиція, тому має бути незалежний арбітр у журналістиці, який не обстоює нічию позицію.

Є всі підстави звернутися до регламентного комітету щодо оцінки заяв Безуглої, додав пан Володимир. В'ятрович запропонував переформатувати телемарафон, який уже "перезрів", а кошти на його виробництво переспрямувати на підтримку Суспільного.

Заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук сказала, що Суспільний мовник поставили у приклад на ПАРЄ іншим мовникам Європи. Реалізація реформ суспільного мовлення — частина євроінтеграційних процесів. Однозначно це має бути недоторкане питання, як і нормальне фінансування, що б допомогло суспільному розвиватися, а не лише закривати основні потреби. Що ще важливо — допомагати дистрибуції Суспільного за кордоном. Зараз працюють над показом документальних фільмів Суспільного за кордоном, цим займуться на червневій сесії ПАРЄ.

Вона підтримує будь-яке рішення Суспільного — думати про власне мовлення або ж бути в телемарафоні у прайм-таймі. Очевидно, що продуктів Суспільного більше, ніж може вмістити марафон. Однак є питання, чи не зменшиться охоплення.

Новину оновлено о 10:16. Додано тези, які лунали на обговоренні комітету.