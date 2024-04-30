НСЖУ закликає ЗМІ бойкотувати Безуглу після її заяв про Суспільне

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко та Медіарух висловилися на захист Суспільного і закликали припинити політичні атаки і тиск на мовника. Так вони відреагували на закиди народної депутатки Мар’яни Безуглої на адресу Суспільного.

Голова НСЖУ Сергій Томіленко висловив "повну солідарність голові" Наглядової Ради Суспільного мовлення Світлані Остапі та колегам із Суспільного.

"Політичні атаки, наклепи і цькування у соцмережах, які практикує одна з народних депутаток, заслуговують на однозначне засудження не лише журналістами та медіаекспертами, а й фракцією "Слуга народу" та представниками влади", — написав він у Facebook.

Томіленко зазначив, що сьогодні під час засідання Громадської Ради комітет з питань свободи слова підтримав звернення від НСЖУ на підтримку Суспільного мовника, "дискредитацією якого раптово зайнялась парламентарка, яка претендує на експертність у сфері національної безпеки і оборони".

Голова НСЖУ закликав журналістів бойкотувати депутатку Мар'яну Безуглу, яка висунула низку звинувачень на адресу Суспільного.

"Закликаю колег не словом, а ділом бойкотувати народну депутатку М.Б. — не запрошувати на ефіри, не брати коментарі. Не давати медійні майданчики очевидному ворогу свободи слова і хейтеру медійників", — зазначив Томіленко.

Він також опублікував Звернення Громадської ради парламентського Комітету з питань свободи слова.

На захист Суспільного виступили й учасники Медіаруху. Вони закликали припинити тиск на Суспільне мовлення та зберегти за ним вечірні прайми телемарафону.

Медійники зазначили, що протягом останнього тижня в публічному просторі відбулася серія інформаційних та інституційних атак на Суспільне. Зокрема, висловлювання народної депутатки Мар’яни Безуглої та просування ідеї позбавити Суспільне вечірніх праймових годин. Автори заяви вважають “збіг цих подій невипадковим” і висловлюють “свою рішучу підтримку Суспільному мовленню, яке є прикладом однієї з найуспішніших реформ, втілених після Революції Гідності”.

"Це підтверджують численні моніторинги та свідчення як українських, так і міжнародних організацій. Це відзначає і сама аудиторія мовника, довіра з боку якої зросла із 60,5% у 2020 до 86% у 2023 році", — йдеться у заяві.

У Медіарусі зазначили, що під час воєнного стану моніторинги дотримання журналістських стандартів у марафоні "Єдині новини" також показують, що серед усіх мовників Суспільне найбільш збалансовано надає слово представникам політичних фракцій у Верховній Раді.

Таким чином, Суспільне мовлення в умовах війни на належному рівні виконує свою роль з інформування загалу про події, що становлять значний публічний інтерес. Звертаємо увагу, що мовник працює в умовах жорсткого недофінансування, тоді як держава не шкодує грошей на створення нових телеканалів та радіостанцій", — йдеться у зверненні.

Медійники наголосиви, що всупереч законодавству жодного разу від часу створення Суспільного мовника у 2017 році на його діяльність не було виділено коштів, які б дорівнювали закріпленій на рівні закону нормі гарантованого фінансування в 0,2% загальної суми видатків державного бюджету.

У медіарусі наголосили, що будь-який тиск на мовника є неприпустимим. Йдеться, зокрема, про тиск на редакційну політику, фінансовий тиск та поширення неперевіреної чи неправдивої інформації.

“Ми, українські журналісти, медіа та медійні організації, учасники Медіаруху, закликаємо припинити тиск на Суспільне мовлення, зберегти за ним вечірні прайми телемарафону, зреагувати на неправдиві висловлювання народної депутатки Безуглої та виділити достатній бюджет мовнику на 2025 рік”, – йдеться в заяві.

Медіарух закликає:

Президента України, Апарат Верховної Ради України, Комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики та Комітет ВРУ з питань свободи слова – докласти зусиль до збереження за Суспільним мовленням вечірніх праймів телемарафону "Єдині новини";

фракцію "Слуга народу" – зреагувати на неправдиві висловлювання народної депутатки Мар’яни Безуглої;

Міністерство фінансів України – дотримуватися норми про рівень фінансування Суспільного мовлення, а в умовах неможливості забезпечити стовідсоткове фінансування – провести консультації з Національною суспільною телерадіокомпанією України для визначення рівня видатків на 2025 рік, які дадуть можливість підтримувати життєдіяльність Суспільного мовлення;

посольства країн-партнерів України – посилити увагу до збереження свободи слова в Україні як опори для демократії та суспільного мовника як флагмана медіареформ в Україні.

Що цьому передувало

24 квітня народна депутатка Мар’яна Безугла опублікувала у Фейсбуці кілька постів щодо доцільності фінансування шести державних каналів, зарахувавши до “державних” і Суспільне Мовлення.

Зокрема, вона зазначила, що “Суспільне, “Дом” і FreeДом мають мізерні охоплення і диверсифікують кошти”, і запропонувала залишити фінансування лише одного каналу, зокрема “Ради” або Суспільного.

Пізніше, 27 квітня, в іншому пості Безугла написала, що з кількох джерел їй стало відомо про існування схеми, за якою чоловіків нібито "прилаштовують на Суспільне заради броні на пів ставки". Однак за документами ці люди начебто працюють на повну ставку, заявила тоді нардепка. Безугла додала, що готує запит.

Що відомо про ідеї забрати вечірні праймові слоти Суспільного в телемарафоні

Секретар наглядової ради Суспільного Вадим Міський написав, що зʼявилися ідеї забрати вечірні праймові слоти Суспільного в телемарафоні.

"Як мовник, що виробляє найбільш збалансовані новини, що відповідають журналістським стандартам — ми ставимо питання про передачу всіх праймів Суспільному", — написав Міський.

Голова наглядової ради Суспільного Світлана Остапа написала у Facebook, що Суспільне пропонують прибрати з вечірніх слотів телемарафону "Єдині новини", і залишити йому лише нічні та ранкові слоти.

"Ми вимагаємо або усіх вечірніх ефірів у слоті, або щоб був паритет, як раніше, щоб в усіх виробників контенту були і вечірні, і денні, і нічні слоти", — прокоментувала Світлана Остапа.

Своєю чергою голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що якби збалансованість телемарафону була такою, якої дотримується принаймні Суспільне, зауважень від Держдепу США до марафону не було б.

Телемарафон у звіті Держдепу США про порушення прав людини в Україні

Держдепартамент США вніс телемарафон "Єдині новини" до свого звіту про порушення прав людини в Україні за 2023 рік. У документі зазначають, що законодавство України передбачає свободу преси, проте марафон "дотримується урядової лінії" та демонструє контроль з боку держави.

У звіті згадуються медіа, які не допустили до участі в "Єдиних новинах" та тиск з боку Офісу президента навесні 2022 року. Йдеться про "5 канал", "Прямий" та "Еспресо". Також у цій заяві йдеться про те, що "уряд забороняв, блокував або застосовував санкції до ЗМІ та окремих журналістів, які вважалися загрозою національній безпеці або які висловлювали позиції", які влада вважала як підрив суверенітету України.

Коментуючи свободу вираження поглядів, автори звіту відзначили, що, за деякими винятками, люди в Україні можуть публічно і приватно критикувати владу та обговорювати питання, що становлять суспільний інтерес без страху перед "офіційними репресіями".

Суспільне Мовлення — незалежна медіакомпанія з охопленням на всіх платформах: телеканали Перший, Суспільне Новини, Суспільне Культура, Суспільне Спорт та національна мережа місцевих і регіональних каналів; радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, Радіоточка. Лише перевірені новини на сайті suspilne.media, на національних і місцевих діджитал-платформах. Мовлення відбувається мовами нацспільнот, йдеться про представлення Українуина Євробаченні, розвиток дитячого ресурсу "Бробакс", надання освітнього контенту, навчання медіаспільноти в Академії Суспільного Мовлення. Також мовник має Суспільне Медіатеку — платформу унікальних відео та аудіо Суспільного від 1950-х і до сьогодні.