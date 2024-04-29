Суспільне відреагувало на закиди народної депутатки Мар’яни Безуглої у соціальній мережі. Мовник звернеться до голів комітетів Верховної ради з проханням дати оцінку висловлюванням парламентарки.

Заява мовника опублікована на корпоративному сайті Суспільного.

У ній, зокрема, йдеться про те, що однією з передумов вступу України до ЄС є існування незалежного Суспільного мовника, а успіх трансформації державного медіа в Суспільне відзначають у Раді Європи, Європейській комісії, USAID та інших міжнародних організаціях.

Крім того, мовник дотримується усіх журналістських стандартів і є в “білому списку” медіа, який є знаком якості.

"В ефірі Суспільного немає замовних матеріалів, "джинси" та маніпуляцій. Новини Суспільного працюють за найвищими журналістськими стандартами. Це неодноразово підтверджено місцем Суспільного в «білому списку» медіа, який є знаком якості. Наш слот у марафоні "Єдині новини" є найбільш збалансованим за даними моніторингу незалежних експертів", — йдеться у заяві.

Наголошується, що медіакомпанія виконує всі норми Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Якщо у когось є обґрунтовані сумніви щодо доброчесності в цьому питанні, будь-яка фізична чи юридична особа може звернутися безпосередньо до Суспільного Мовлення із запитом до відповідних державних, правоохоронних органів чи суду, і Суспільне готове надати вичерпну інформацію та відстоювати свою репутацію й доброчесність, йдеться у заяві.

"Політика Суспільного — прозора, і ми відкриті до будь-яких звернень та запитів не лише народних депутатів", — наголошує мовник.

Зазначається, що Суспільне звернеться до голів комітетів Верховної ради:

з питань регламенту, депутатської етики і організації роботи Верховної ради України — з проханням дати оцінку висловлюванням Безуглої;

до комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики та з питань свободи слова — з проханням розглянути спроби тиску й поширення токсичних наративів щодо медіакомпанії;

до комітету з питань інтеграції України до Євросоюзу — з проханням дати оцінку спробам підірвати реформу, яка була зобовʼязанням України згідно з угодою про Асоціацію України з ЄС.

Що цьому передувало

24 квітня народна депутатка Мар’яна Безугла опублікувала у Фейсбуці кілька постів щодо доцільності фінансування шести державних каналів, зарахувавши до “державних” і Суспільне Мовлення.

Зокрема, вона зазначила, що “Суспільне, “Дом” і FreeДом мають мізерні охоплення і диверсифікують кошти”, і запропонувала залишити фінансування лише одного каналу, зокрема “Ради” або Суспільного.

Пізніше, 27 квітня, в іншому пості Безугла написала, що з кількох джерел їй стало відомо про існування схеми, за якою чоловіків нібито "прилаштовують на Суспільне заради броні на пів ставки". Однак за документами ці люди начебто працюють на повну ставку, заявила тоді нардепка. Безугла додала, що готує запит.

Що відомо про ідеї забрати вечірні праймові слоти Суспільного в телемарафоні

Секретар наглядової ради Суспільного Вадим Міський написав, що зʼявилися ідеї забрати вечірні праймові слоти Суспільного в телемарафоні.

"Як мовник, що виробляє найбільш збалансовані новини, що відповідають журналістським стандартам — ми ставимо питання про передачу всіх праймів Суспільному", — написав Міський.

Голова наглядової ради Суспільного Світлана Остапа написала у Facebook, що Суспільне пропонують прибрати з вечірніх слотів телемарафону "Єдині новини", і залишити йому лише нічні та ранкові слоти.

"Ми вимагаємо або усіх вечірніх ефірів у слоті, або щоб був паритет, як раніше, щоб в усіх виробників контенту були і вечірні, і денні, і нічні слоти", — прокоментувала Світлана Остапа.

Своєю чергою голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що якби збалансованість телемарафону була такою, якої дотримується принаймні Суспільне, зауважень від Держдепу США до марафону не було б.

Телемарафон у звіті Держдепу США про порушення прав людини в Україні

Держдепартамент США вніс телемарафон "Єдині новини" до свого звіту про порушення прав людини в Україні за 2023 рік. У документі зазначають, що законодавство України передбачає свободу преси, проте марафон "дотримується урядової лінії" та демонструє контроль з боку держави.

У звіті згадуються медіа, які не допустили до участі в "Єдиних новинах" та тиск з боку Офісу президента навесні 2022 року. Йдеться про "5 канал", "Прямий" та "Еспресо". Також у цій заяві йдеться про те, що "уряд забороняв, блокував або застосовував санкції до ЗМІ та окремих журналістів, які вважалися загрозою національній безпеці або які висловлювали позиції", які влада вважала як підрив суверенітету України.

Коментуючи свободу вираження поглядів, автори звіту відзначили, що, за деякими винятками, люди в Україні можуть публічно і приватно критикувати владу та обговорювати питання, що становлять суспільний інтерес без страху перед "офіційними репресіями".

Суспільне Мовлення — незалежна медіакомпанія з охопленням на всіх платформах: телеканали Перший, Суспільне Новини, Суспільне Культура, Суспільне Спорт та національна мережа місцевих і регіональних каналів; радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, Радіоточка. Лише перевірені новини на сайті suspilne.media, на національних і місцевих діджитал-платформах. Мовлення відбувається мовами нацспільнот, йдеться про представлення Українуина Євробаченні, розвиток дитячого ресурсу "Бробакс", надання освітнього контенту, навчання медіаспільноти в Академії Суспільного Мовлення. Також мовник має Суспільне Медіатеку — платформу унікальних відео та аудіо Суспільного від 1950-х і до сьогодні.