НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Рада ухвалила закон щодо регулювання праці домашніх працівників. Що він передбачає
ВЕРХОВНА РАДАЗАКОНПРАВА ЛЮДИНИСОЦЗАХИСТПодіїЖиттяПолітика

Рада ухвалила закон щодо регулювання праці домашніх працівників. Що він передбачає

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Рада ухвалила закон щодо регулювання праці домашніх працівників
Няня з дитиною. Pexels

Верховна рада ухвалила закон №5695 щодо регулювання праці домашніх працівників.

Про це повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк.

За словами депутата, відповідний законопроєкт підтримав 231 народний депутат.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, за оцінками Держстату, в Україні загальна кількість працівників, які надають побутові та персональні послуги в сім’ях, становить близько 162 тисяч людей.

“Незважаючи на законодавчу урегульованість питання поширення загальнообов’язкового соціального страхування на дану категорію працюючих осіб, роботодавці не реєструють та не сплачують за них внески”, — йдеться у документі.

Як відзначили автори закону, на сьогодні більша частина таких людей перебувають у тіньовому секторі економіки. А отже не мають належного рівня соціального забезпечення, не можуть розраховувати на передбачені законодавством про працю гарантії своїх трудових прав. Також вони зазвичай не отримують справедливої оплати праці, позбавлені державного захисту від дискримінації, насильницьких та інших дій, що порушують їх честь та гідність з боку роботодавця.

Що саме передбачає закон

Закон передбачає внесення змін до Кодексу законів про працю. Зокрема, у ньому визначається поняття домашньої праці та домашніх працівників.

Передбачено, що з домашніми працівниками має укладатися у письмовій формі трудовий договір, який визначає:

  • кількість робочого часу (більше 40 годин на тиждень) та час відпочинку,
  • оплату періодів очікування або надання вільного часу за понаднормову роботу,
  • порядок та тривалість виконання роботи у вихідні, святкові та неробочі дні.

У трудовому договорі може бути передбачена можливість платного чи безоплатного надання роботодавцем житла працівникові, проте роботодавець не має права забирати частину заробітної плати в рахунок плати за користування житлом.

Водночас запроваджуються додаткові підстави для припинення трудового договору з домашнім працівником, зокрема за дії, що завдали чи могли завдати шкоди життю або здоров’ю члена сім’ї.

Також передбачено право домашнього працівника на розірвання трудового договіру, якщо хтось із домогосподарства посягає на його честь чи гідність або втручається в особисте життя.

Роботодавець має повідомити Державну податкову службу про прийняття на роботу домашнього працівника та його звільнення.

Очікується, що ухвалення закону забезпечить урегулювання питання неофіційної зайнятості домашніх працівників, створить належну нормативно-правову базу для офіційного працевлаштування цієї категорії людей, підвищить рівень їх соціальної захищеності.

Топ дня
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
Європарламент засудив президентські "вибори" в РФ і закликав обмежити відносини з Путіним
"Фарсова вистава". Європарламент засудив президентські "вибори" в РФ і закликав обмежити відносини з Путіним
Гройсман, Клімкін
"Через початок АТО". Слідком РФ висунув звинувачення Гройсману, Клімкіну та Стецю
Європарламент
Європарламент схвалив пакет законів, спрямованих на боротьбу із відмиванням коштів і фінансуванням тероризму
Армія РФ
За добу армія РФ на війні в Україні втратила 13 танків і 1040 солдатів — Генштаб

Вибір редакції
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Дізнайтесь більше
Верховна рада, КРАІЛ
Рада прийняла за основу законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом
Верховна рада
Рада ухвалила зміни до закону щодо спрощення процедури надання статусу УБД
Верховна рада України
Затримка допомоги від США мобілізувала Європу — нардеп
Верховна рада
Рада прийняла за основу законопроєкт про початкову загальновійськову підготовку
На початок