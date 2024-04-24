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Рада збільшила чисельність прикордонної служби
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Рада збільшила чисельність прикордонної служби

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Рада збільшила чисельність прикордонної служби
Українські прикордонники. Держприкордонслужба України — Західний кордон/Facebook

Верховна рада збільшила чисельність Державної прикордонної служби України на 15 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

“За” законопроєкт №11091 в цілому проголосували 327 народних депутатів.

“Таким чином загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, становитиме до 75000 осіб, у тому числі до 67000 військовослужбовців”, — пояснив Железняк.

Раніше уряд зареєстрував у Верховній раді законопроєкт №11091 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ "Прикінцеві положення" закону України "Про Державну прикордонну службу України. Зокрема, документ передбачає збільшення загальної кількості прикордонників на 15 тисяч людей.

12 березня президент України Володимир Зеленський інформував, що погодив подальші кроки розвитку ДПСУ, які передбачають збільшення чисельність прикордонних військ, у тому числі в розрахунку на довготривалий захист кордонів після війни

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