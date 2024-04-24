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Рада закликає світ активізувати зусилля для звільнення усіх українських полонених, і передусім журналістів
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Рада закликає світ активізувати зусилля для звільнення усіх українських полонених, і передусім журналістів

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Верховна Рада
Верховна Рада. Фото: Facebook/ВРУ

Верховна Рада звернулася до міжнародних інституцій, парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних неурядових організацій активізувати міжнародні та національні зусилля задля звільнення та повернення в Україну всіх полонених та незаконно утримуваних громадян України, передусім українських журналістів.

Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, постанову №11034 підтримали 293 депутати.

Верховна Рада закликає міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний тиск на Росію з метою захисту прав журналістів, забезпечення їхньої безпеки, а також повернення полонених та незаконно утримуваних журналістів (включно з громадянськими журналістами).

Верховна Рада України також закликає:

  • міжнародні інституції, парламенти та уряди іноземних держав активізувати міжнародні та національні зусилля для забезпечення звільнення та повернення в Україну всіх українських військовополонених та всіх незаконно утримуваних осіб – громадян України, зокрема, усіх полонених та незаконно утримуваних українських журналістів (включно з громадянськими журналістами);
  • ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста, Міжнародну неурядову організацію "Комітет захисту журналістів" та Міжнародну неурядову організацію "Репортери без кордонів" невідкладно зробити все можливе для звільнення та повернення в Україну без усіляких передумов усіх полонених та незаконно утримуваних українських журналістів (включно з громадянськими журналістами);
  • Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також Комітети ООН проти катувань та з прав людини посилити зусилля з метою забезпечення дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо утримуваних РФ українських військовополонених та запобігання катуванню, приниженню честі та гідності, порушенню прав людини, встановлення місцеперебування всіх бранців – громадян України, зокрема, полонених та незаконно утримуваних українських журналістів (включно з громадянськими журналістами);
  • міжнародну спільноту зміцнити зусилля, у тому числі через Міжнародний кримінальний суд, з метою забезпечення притягнення до відповідальності всіх осіб, винних у вчиненні воєнних злочинів та злочинів проти людяності на території України, зокрема щодо журналістів.

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