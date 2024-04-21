Ексспецпредставник США по Україні: нам ще доведеться боротися за Україну

Колишній спецпредставник США у переговорах щодо України Курт Волкер розповів, що голосування у Конгресі щодо допомогу Києву не треба сприймати як остаточну перемогу, оскільки боротися за Україну прийдеться місяці та роки.

Про це чиновник сказав у коментарі Суспільному.

Курт Волкер каже, що після ухвалення Конгресом допомоги Україні, буде більше спроможностей та більший успіх для українських Сил оборони на полі бою. Він сказав, що допомога, "яка була затримана на Капітолійському пагорбі, була затримана не через Україну", а через

"Її затримали через багато інших внутрішньополітичних питань, через які наразі вдалося прорватися — тимчасово. І водночас нам ще доведеться боротися за Україну, і ми матимемо усі ці інші внутрішні пріоритети в США та Європі в наступні місяці та роки. Тому ми не можемо сприймати це як остаточну перемогу", — каже Волкер.

Колишній представник США у переговорах щодо України розповів, що первісна пропозиція президента Байдена минулого року передбачала значно менші гроші для законопроєкту про допомогу, проте восени її збільшили до понад 60 мільярдів доларів.

"Є також дуже різке формулювання з боку Палати представників: вони хочуть, щоб адміністрація зняла обмеження на тип допомоги, що надається, зокрема, на забезпечення зброї великої дальності, наприклад, ракет ATCMS, щоб мати можливість уражати цілі глибше, далі за лініями оборони Росії", — сказав чиновник.

Він додав, що також є зміна, що економічна підтримка України буде надаватися у формі кредиту. Волкер каже, що від кредиту можна було відмовитися, але його можна пробачити в майбутньому.

"Я вважаю, що це цілком справедливо. По суті, США позичають ці гроші самі собі. У нас є дефіцит витрат. Ми самі позичаємо собі гроші, щоб підтримати Україну. Я думаю, що доцільно подати це як позику", — каже Волкер.

Він нагадав, що США робили такі позики для Великої Британії під час Другої світової війни. Тоді надавалися значні позики, щоб Лондон міг пережити атаки Німеччини, а потім зрештою і перемогти. Волкер висловив також сподівання, що ця допомога для України "фактично відкриє шлях для оновлення законодавства про ленд-ліз і значно більшого обсягу фінансування для України у формі ленд-лізу".

Як каже Волкер, на ухвалення допомоги Україні вплинуло багато факторів. Один із них — християнські погляди спікера Палати представників Майка Джонсона.

"Він є глибоко релігійною людиною, і я знаю, що він дуже піклується про людей, і я знаю, що він дізнався від релігійних друзів в Україні, про те, що відбувається там, про зло, яке чинить Путін: викрадення дітей, вбивства мирних жителів. Тому я думаю, що він почав це розуміти і знав, що це правильно", — сказав Волкер.

Наступний чинник — Дональд Трамп не став на заваді. Тиждень тому спікер Джонсон їздив до Трампа, де разом обговорили надання допомоги. Тож це дало Джонсону певну політичну силу.

Інша причина полягає в тому, що член Палати представників від Вісконсіна Майк Галлахер достроково покинув своє місце. Він був республіканцем. І це залишило Майка Джонсона з більшістю лише в один голос у Палаті представників.

За оцінками посадовця, після остаточного ухвалення та підписання допомоги як закону, її можна буде побачити в Україні не пізніше ніж за два тижні.

"Я хотів би вірити, і я вважаю, що американські військові чекали схвалення цього фінансування та заздалегідь розташували обладнання та боєприпаси, щоб їх можна було доставити дуже, дуже швидко. Тож я думаю, що ми можемо шукати більше за кілька днів, а не за кілька тижнів", — підсумував Волкер.

Що відомо про законопроєкт щодо допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю. Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту у світі.

16 квітня спікер Палати представників Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників Сполучених Штатів 20 квітня проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

Напередодні, 19 квітня, у Білому домі також заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги Україні буде схвалений Палатою представників.

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що американський Сенат голосуватиме за допомогу Україні у вівторок, 23 квітня. Для цього сенатори вийдуть із перерви.