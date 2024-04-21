США можуть надіслати додаткових військових радників до України — POLITICO

США розглядають можливість відправки додаткових військових радників до посольства в Києві, що є останнім доказом американської прихильності Україні. Це відбувається на тлі прогресу Росії на полі бою за два роки війни.

Про це пише американська газета POLITICO.

Речник Пентагону Пет Райдер розповів, що радники не виконуватимуть бойових обов’язків, а радше консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд і військових. Він зазначив, що такий персонал підпадає під ті ж обмеження на поїздки, що й усі співробітники посольства.

"Управління оборонного співробітництва (ODC) виконує різноманітні консультативні та допоміжні місії (не бойові), і хоча воно укомплектоване виключно персоналом Міністерства оборони, воно інтегроване у Посольство США під керівництвом керівника місії, як і решта посольства", – сказав Райдер.

Райдер відмовився обговорювати конкретну кількість персоналу з міркувань безпеки. За словами чотирьох американських чиновників, додаткові війська підтримуватимуть зусилля з логістики та нагляду за зброєю, яку США надсилають Україні.

Новий контингент також допомагатиме українським військовим з обслуговуванням озброєння, повідомив один із американських чиновників. Двоє інших джерел сказали, що декілька американських військових вже перебувають при посольстві в Києві. Цей персонал допомагає з наглядом і охороною посольства.

Поки не відомо, скільки додаткових американських військ зрештою направлять в Україну, але двоє американських чиновників сказали, що їх кількість сягатиме 60.

Раніше американський президент Джо Байден обіцяв, що війська США не воюватимуть на боці України, оскільки це збільшить ризик прямого зіткнення між американськими та російськими силами.