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Стала відома дата наступного засідання у форматі "Рамштайн"
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Стала відома дата наступного засідання у форматі "Рамштайн"

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Засідання у форматі "Рамштайн"
Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", 11 жовтня 2023 року. Olivier Matthys, Pool Photo via AP

У понеділок 20 травня відбудеться 22-ге засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони США.

Зазначається, що до зустрічі доєднаються міністри оборони та начальники оборонних відомств, аби обговорити війну Росії в Україні та продовжити координацію для "забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту його суверенної території".

Засідання відбудеться в онлайн-форматі.

Що відомо про минулі засідання "Рамштайну"

У жовтні 2023 року засідання пройшло в Брюсселі. Вперше у ньому особисто брав участь президент України Володимир Зеленський.

Наступний "Рамштайн" відбувся 22 листопада. Тоді створили нову коаліцію засобів ППО, де лідерами виступили Німеччина і Франція.

Також Контактна група з питань оборони збиралася 23 січня 2024 року. Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, відповідаючи на запитання Суспільного, розповів, що Україна отримає зброю, якої ще не мала.

14 лютого посадовці з понад 50 держав зібралися 19 раз. Того дня розпочала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

Попередне засідання у форматі "Рамштайн" відбулось 26 квітня.

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