Атаки росіян на Часів Яр, вибухи в окупованому Джанкої. Тиждень на фронтах

Армія Росії намагається захопити Часів Яр, атакує в напрямку Лимана та на захід від Авдіївки й Марʼїнки. Сили оборони також стримують штурми росіян на Запоріжжі та півдні Донеччини, уразили військовий аеродром в Джанкої та збили бомбардувальник Ту-22М3 у Ставропольському краї РФ. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.
Купʼянський та Лиманський напрямки
На Купʼянському напрямку армія РФ атакувала в районі Новосергіївки — це на південному сході від Купʼянська. На Лиманському напрямку — атаки росіян в районах Тернів і Ямполівки (північний схід від Лиману), поблизу Діброви й Торського (на схід від міста) та Григорівки, що на південному сході від Лиману.
Бахмутський напрямок
На північному сході від Бахмута росіяни атакують по лінії Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне та у напрямку Виїмки. На схід від міста — великою кількістю авіації, піхоти та бронетехніки, штурмують Часів Яр по флангах (Богданівка та Іванівське). Також бої південніше Бахмута — поблизу Андріївки та Кліщіївки.
Американський Інститут вивчення війни вважає, якщо США продовжуватимуть відмовляти Україні у допомозі, атаки росіян можуть досягти "більш загрозливих успіхів", особливо на захід від Бахмута.
Авдіївський напрямок
Сили оборони стримують армію РФ на захід від Авдіївки, по лінії Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське.
Новопавлівський напрямок
Бої в районах Красногорівки, Новомихайлівки, Побєди, Водяного та Урожайного.
Оріховський напрямок
На півдні Донеччини росіяни атакують поблизу Старомайорського. На Запоріжжі — в районі Роботиного, північніше Приютного та південно-західніше Білогір’я.
Херсонський напрямок
Сили оборони відбивають атаки в районі Кринок.
Тил РФ
Уночі 17 квітня в окупованому Джанкої пролунала серія вибухів в районі військового аеродрому. Були уражені пускові установки комплексів протиракетної, протиповітряної оборони, радіолокаційні системи.
19 квітня сили ППО збили російський бомбардувальник Ту-22М3 у Ставропольському краї РФ та вперше дві ракети Х-22.