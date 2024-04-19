Атаки росіян на Часів Яр, вибухи в окупованому Джанкої. Тиждень на фронтах

Армія Росії намагається захопити Часів Яр, атакує в напрямку Лимана та на захід від Авдіївки й Марʼїнки. Сили оборони також стримують штурми росіян на Запоріжжі та півдні Донеччини, уразили військовий аеродром в Джанкої та збили бомбардувальник Ту-22М3 у Ставропольському краї РФ. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Купʼянський та Лиманський напрямки

На Купʼянському напрямку армія РФ атакувала в районі Новосергіївки — це на південному сході від Купʼянська. На Лиманському напрямку — атаки росіян в районах Тернів і Ямполівки (північний схід від Лиману), поблизу Діброви й Торського (на схід від міста) та Григорівки, що на південному сході від Лиману.

Бахмутський напрямок

На північному сході від Бахмута росіяни атакують по лінії Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне та у напрямку Виїмки. На схід від міста — великою кількістю авіації, піхоти та бронетехніки, штурмують Часів Яр по флангах (Богданівка та Іванівське). Також бої південніше Бахмута — поблизу Андріївки та Кліщіївки.

Американський Інститут вивчення війни вважає, якщо США продовжуватимуть відмовляти Україні у допомозі, атаки росіян можуть досягти "більш загрозливих успіхів", особливо на захід від Бахмута.

Бахмутський напрямок, 19 квітня 2024. Графіка: Суспільне

Авдіївський напрямок

Сили оборони стримують армію РФ на захід від Авдіївки, по лінії Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське.

Новопавлівський напрямок

Бої в районах Красногорівки, Новомихайлівки, Побєди, Водяного та Урожайного.

Оріховський напрямок

На півдні Донеччини росіяни атакують поблизу Старомайорського. На Запоріжжі — в районі Роботиного, північніше Приютного та південно-західніше Білогір’я.

Херсонський напрямок

Сили оборони відбивають атаки в районі Кринок.

Тил РФ

Уночі 17 квітня в окупованому Джанкої пролунала серія вибухів в районі військового аеродрому. Були уражені пускові установки комплексів протиракетної, протиповітряної оборони, радіолокаційні системи.

19 квітня сили ППО збили російський бомбардувальник Ту-22М3 у Ставропольському краї РФ та вперше дві ракети Х-22.