Сили ППО вперше збили дві ракети Х-22 — Повітряні Сили

У ніч проти 19 квітня, відбиваючи повітряну атаку росіян, сили протиповітряної оборони вперше збили дві ракети Х-22.

Про це зранку повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук, коментуючи збиття носія крилатих ракет Х-22 — дальнього стратегічного бомбардувальника Ту-22М3.

“Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети”, — написав Олещук у Телеграм.

Він додав, що Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби “краще захистити від російського тероризму прифронтові території”.

"І збили ще дві ракети Х-22, які й випустив цей російський бомбардувальник (Ту-22 — ред.). Звісно, що це комбо. Сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже-дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу "Кинджал", вперше збили "Циркон", — сказав речник Повітряних Сил Ілля Євлаш у коментарі Радіо Свобода.

Раніше українським військовим не вдавалося збивати балістичні ракети Х-22, які можна запускати зі 100-200 км від лінії зіткнення з літаків — з областей РФ. Це ракета, яка летить зі швидкістю 4000 км/год, а опускається вже ближче до цілі.

"Щоби збити такі ракети, потрібно, щоб вони були в потрібний час у потрібному місці й щоб у нас там були потрібні засоби", — розповідав колишній речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

Що відомо про нічну атаку 19 квітня

Вночі 19 квітня Росія вчергове атакувала ракетами та дронами територію України. В результаті роботи Сил оборони було знищено 14 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136", 2 крилаті ракети Х-101/Х-555, 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 та 2 крилаті ракети Х-22.

Вночі 19 квітня Росія завдала по Україні комбінований повітряний удар, застосувавши ракети різних типів, а також удрані дроні. Зокрема під атаку потрапила Дніпропетровщина та Одеса. У Дніпропетровській області під ракетними ударами потрапив Криворізький та Синельниківський район, а також Павлоград. За словами керівника ОВА Сергія Лисака, у Синельниковому є загиблі та поранені. Через влучання в інфраструктурний об`єкт на Криворіжжі сталася пожежа. Троє поранених — чоловіки 43, 53 років та жінка 58 років. Чоловіки у стані середньої тяжкості в лікарні.

Станом на 6:58 кількість травмованих внаслідок ракетного удару зросла до дев`яти, повідомив міський голова Борис Філатов.

Станом на 7:39 відомо про двох загиблих, кількість поранених зросла до 15. Окрім п`ятиповерхівки пошкоджені два інфраструктурні об’єкти.

Міністр МВС Клименко на 8:34 повідомив про 16 поранених. Розбір завалів триває, на місці працюють психологи. Поліція приймає заяви від власників постраждалого житла.

Станом на 10.40 стало відомо, що у лікарні померла дитина, яка постраждала внаслідок обстрілу Дніпропетровщини, повідомили в Офісі генпрокурора. Кількість загиблих у регіоні зросла до дев'яти, серед них троє дітей.