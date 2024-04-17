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На військовому аеродромі "Джанкой" у Криму пролунали вибухи
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На військовому аеродромі "Джанкой" у Криму пролунали вибухи

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Джанкой, Крим
Удар по військовій частині в ніч на 24 листопада, Джанкой, Крим. Фото: Telegram/Крымские партизаны

Уночі 17 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Очевидці пишуть про пожежу в місті Джанкой в районі військового аеродрому.

Про це повідомив Telegram-канал SHOT.

Зазначається, що вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги. На місці виникла пожежа, здіймається густий дим.

У пабліках стверджують, що на аеродромі дислокується 39-й російський гелікоптерний полк. На аеродромі можуть базуватися військові гелікоптери Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52, а також гелікоптери державної прикордонної служби ФСБ РФ.

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