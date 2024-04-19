У Ставропольському краї Росії 19 квітня зазнав авіакатастрофи бомбардувальник Ту-22М3. В українській розвідці (ГУР МО) заявили, що операція зі знищення літака була проведена у взаємодії із Повітряними силами ЗСУ. Командувач ПС Микола Олещук також зазначив, що дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими РФ атакує Україну і під час удару проти ночі 19 квітня вперше було знищено дві таких ракети.

Вранці про трощу літака повідомив губернатор Ставропольського краю Росії Володимир Владіміров.

За його даними, льотчики катапультувалися. Попередньо, ніхто не постраждав.

"Термінове повідомлення. На території Червоногвардійського округу у полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань та жертв немає, льотчики катапультувалися", — написав губернатор у Telegram-каналі.

Губернатор також повідомив, що пілоти, які катапультувалися були знайдені живими, їх госпіталізували. На місце події виїхали всі служби.

Пізніше він поінформував, що також був знайдений третій член екіпажу літака, але він помер. Пошуки четвертого тривають.

Як повідомили у Сухопутних військах ЗСУ у Telegram, російський літак, що впав у полі в Ставропольському краї у Росії, — це військовий бомбардувальник Ту-22М3, який атакував вночі ракетами Україну.

У ГУР МО повідомили, що Ту-22МЗ був збитий в результаті спецоперації розвідки у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ. Там поінформували, що бомбардувальник вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

"Внаслідок ураження бомбардувальник Ту-22МЗ зміг долетіти в район Ставрополя (РФ), де упав і розбився. Це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника у повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну", — йдеться у повідомленні.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначив, що бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах і під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети.

Ту-22М3 – дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник, призначений для ураження наземних і морських цілей. Літак може нести три надзвукові ракети великої дальності Х-22. Росія неодноразово застосовувала такі літаки у війні з Україною.

Що відомо про нічну атаку 19 квітня

Вночі 19 квітня Росія вчергове атакувала ракетами та дронами територію України. В результаті роботи Сил оборони було знищено 14 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136", 2 крилаті ракети Х-101/Х-555, 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 та 2 крилаті ракети Х-22.

Вночі 19 квітня Росія завдала по Україні комбінований повітряний удар, застосувавши ракети різних типів, а також удрані дроні. Зокрема під атаку потрапила Дніпропетровщина та Одеса. У Дніпропетровській області під ракетними ударами потрапив Криворізький та Синельниківський район, а також Павлоград. За словами керівника ОВА Сергія Лисака, у Синельниковому є загиблі та поранені. Через влучання в інфраструктурний об`єкт на Криворіжжі сталася пожежа. Троє поранених — чоловіки 43, 53 років та жінка 58 років. Чоловіки у стані середньої тяжкості в лікарні.

Станом на 6:58 кількість травмованих внаслідок ракетного удару зросла до дев`яти, повідомив міський голова Борис Філатов.

Станом на 7:39 відомо про двох загиблих, кількість поранених зросла до 15. Окрім п`ятиповерхівки пошкоджені два інфраструктурні об’єкти.

Міністр МВС Клименко о 8:34 повідомив про 16 поранених. Розбір завалів триває, на місці працюють психологи. Поліція приймає заяви від власників постраждалого житла.

Станом на 10.40 стало відомо, що у лікарні померла дитина, яка постраждала внаслідок обстрілу Дніпропетровщини, повідомили в Офісі генпрокурора. Кількість загиблих у регіоні зросла до дев'яти, серед них троє дітей.