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Генштаб: вночі збили 9 "шахедів", на фронті за добу відбулося 104 бойових зіткнення
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Генштаб: вночі збили 9 "шахедів", на фронті за добу відбулося 104 бойових зіткнення

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Генштаб: вночі збили 9 "шахедів", на фронті за добу відбулося 104 бойових зіткнення
Війна в Україні. 121 обр Тро 3СУ, 2024

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 9 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили всі ці 9 БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 33 атаки, на Новопавлівському — 30. Загалом військо РФ завдало 16 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснило 79 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 16 квітня.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Угроїди, Воздвиженське Сумської області; Лук’янці, Волохівка Харківської області; Нью-Йорк, Бердичі, Семенівка, Красногорівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекнути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело.

На Лиманському напрямку військо РФ 8 разів атакувало позиції українських захисників в районах Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 15 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда,  Водяне та Урожайне Донецької області, де росіяни 30 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку військо РФ 7 разів атакувало позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області; північніше Приютного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби окупанти РФ здійснили 5 безуспішних атак позицій українських військ.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

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